Российский космонавт показал фото ночного Минска с высоты МКС

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Опубликовано: 12.01.2024 09:24 , Обновлено: 12.01.2024

Госкорпорации "Роскосмос" показала, как выглядит Минск в свете ночных огней с высоты Международной космической станции. Снимок сделал российский космонавт Олег Кононенко, который в настоящее время находится на станции в рамках миссии МКС-70/71 и возглавляет отряд космонавтов "Роскосмоса".

Кононенко известен своими впечатляющими фотографиями с завораживающими видами из космоса. Так, в объектив его камеры недавно попадали такие российские города, как Оренбург, Москва, Владивосток.

Вид Оренгбурга с МКС

Вид Москвы с МКС

А 11 января космонавт поделился фото и белорусской столицы - ему посчастливилось сделать удачный кадр в благоприятных для этого погодных условиях.

Фото Минска с МКС: тг-канал "Роскосмоса"

31 декабря Кононенко с борта МКС также снял регионы России, которые первыми встретили Новый год: в объектив попал, в частности, новогодний Владивосток.

Вид на Владивосток с МКС

Ранее Телеграф рассказывал, что в скором времени на МКС отправится сразу два представителя Беларуси - Марина Василевская в компании с Олегом Новицким и астронавтом НАСА Трейси Дайсоном вошли в состав следующей миссии на МКС. На корабле “Союз МС-25” они должны отправиться в космос 13 марта 2024 года.

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