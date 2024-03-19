"Пытается догнать Воланда и свиту" — В Светлогорске на станции заметили необычного пассажира

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Опубликовано: 19.03.2024 13:43 , Обновлено: 19.03.2024

Одна из пользовательниц популярной соцсети опубликовала короткий ролик с необычным "покупателем" билета на железнодорожной станции в Светлогорске. Им стал чёрный кот. Комментаторы поделились своими версиями, куда же собирался отправиться нетипичный пассажир.

На ролике можно увидеть, как животное подобралось прямо к стеклу билетной кассы. Сотрудницу ЖД-вокзала, по всей видимости, это не смутило. Женщина спокойно смотрит на чёрного пушистика и как будто даже ему что-то объясняет.

В комментариях пишут, что кот живёт на вокзале не первый день, и что у него есть сбоку “специальное окошко, через которое его впускают внутрь”. Там же белорусы добавили, что сотрудники вокзала животное не обижают.

“Он требует билет до Простоквашино”, — пошутил кто-то в комментариях, а другой пользователь добавил:

“Коты, и те, пытаются свалить из Светлогорска”.

Один из мужчин написал, что он “пытается догнать Воланда и свиту”, ведь окрас животного сходится с описанием булгаковского Бегемота.

“Один билет до МурМурманска”, — отреагировал на видео ещё один белорус, а девушка подхватила:

“Мне туда, где много рыбов и сосисков”.

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