"Пытается догнать Воланда и свиту" — В Светлогорске на станции заметили необычного пассажира
Одна из пользовательниц популярной соцсети опубликовала короткий ролик с необычным "покупателем" билета на железнодорожной станции в Светлогорске. Им стал чёрный кот. Комментаторы поделились своими версиями, куда же собирался отправиться нетипичный пассажир.
На ролике можно увидеть, как животное подобралось прямо к стеклу билетной кассы. Сотрудницу ЖД-вокзала, по всей видимости, это не смутило. Женщина спокойно смотрит на чёрного пушистика и как будто даже ему что-то объясняет.
В комментариях пишут, что кот живёт на вокзале не первый день, и что у него есть сбоку “специальное окошко, через которое его впускают внутрь”. Там же белорусы добавили, что сотрудники вокзала животное не обижают.
“Он требует билет до Простоквашино”, — пошутил кто-то в комментариях, а другой пользователь добавил:
“Коты, и те, пытаются свалить из Светлогорска”.
Один из мужчин написал, что он “пытается догнать Воланда и свиту”, ведь окрас животного сходится с описанием булгаковского Бегемота.
“Один билет до МурМурманска”, — отреагировал на видео ещё один белорус, а девушка подхватила:
“Мне туда, где много рыбов и сосисков”.
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