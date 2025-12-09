Путин заявил, что тайно ездит по Москве без мигалок

Опубликовано: 09.12.2025 20:15 , Обновлено: 09.12.2025

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда передвигается по улицам Москвы без мигалок и кортежа. По его словам, во время таких поездок он обращает внимание на проблему с курьерами на электровелосипедах и электросамокатах.

С таким заявлением он выступил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

«Я понимаю, о чем вы говорите. Как ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я езжу по-тихому, без всяких кортежей. Такое тоже бывает. Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан», — сказал Владимир Путин.

«Конечно, если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода 30-40 км/ч несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан», — заявил глава государства.

После этих слов он пообещал поручить МВД разобраться с проблемой и внести в ПДД РФ правки относительно самокатов и велосипедов.

Ранее, несмотря на заверения Кремля о том, что Владимир Путин на свете один такой (просто, он очень “активный”), западная пресса, а потом ещё и японские учёные настояли, что у него есть двойники. И их активно используют в Кремле.

Есть как минимум три Путина? Японские учёные исследовали видео с президентом России — The Sun