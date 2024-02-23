"Прям мистика какая-то" - Видео в автобусе в Минске вызвало вопросы у россиян. Белорусы все объяснили

🎥 Видео

Опубликовано: 23.02.2024 13:25 , Обновлено: 23.02.2024

Видео из переполненного автобуса в Минске на днях породило бурную дискуссию в TikTok. Зрители из России недоумевали: почему никто из пассажиров не занял единственное свободное место в автобусе? И если иностранцы посчитали, что это "прям мистика какая-то", то белорусов ситуация ничуть не удивила и они быстро объяснили автору ролика, в чём причина необычного поведения пассажиров.

“Мистическое” видео, снятое одним из пассажиров автобуса, появилось в аккаунте checkpoint.by и за сутки набрало почти 328 тыс. просмотров. В комментариях, число которых уже перевалило за полтысячи, многие задавались вопросом: что не так с пассажиром, рядом с которым оставалось свободное место, но никто не решался его занять, несмотря на то, что сам автобус был полон людей.

Сам автор видео списал всё на особенности менталитета белорусов и, судя по комментариям, не далеко ушёл от истины. Участники “пояснительной бригады” из самой Беларуси быстро дали разгадку тайны “пустующего места”: “если есть ресурс постоять, то можно и постоять - вдруг кому-то нужнее”.

“Просто, когда не сильно устал, не садишься, думая может кому-то другому важнее. А молодежь часто вообще не садится, чтобы не вставать, если рядом окажутся люди пожилого возраста”, - объяснил один из комментаторов.

“Обычно, я не сажусь, когда мне кажется, что кому-то может быть нужнее, ну, бабулька там недалеко стоит или ещё что”, - поделился собственным опытом другой человек.

“Я стою просто из-за того, что может пожилой человек захочет сесть, а побоится сказать. Даже если сильно устану, всё равно стою”, - озвучил аналогичную версию третий, а одна из представительниц прекрасного пола отметила, что для Беларуси это пример “обычной культуры поведения в общественных местах” для мужчин, которая сочетается с армейской выправкой.

Впрочем, комментарии многих зрителей говорят о ещё одной особенности, характерной для некоторых пассажиров общественного транспорта - неуверенности в себе и не желании привлекать к себе излишнее внимание других.

“Любой пассажир просто смотрит на пустое место и ждёт, пока кто-то сядет и сам не решается, что бы не сесть раньше другого, так же себя чувствую”, - пояснил один из комментаторов.

Ещё один вариант, гораздо более прагматичный, подкинули сразу несколько комментаторов, которые заявили, что ни вежливость, ни неуверенность в себе тут ни при чём, а люди предпочитают стоять, а не сидеть в общественном транспорте, потому что “так лучше караулить контролёров”.

“Безбилетники стоят и смотрят в окошко, выглядывают контору. Сядешь - погоришь”, - написал один из тех, кто придерживается этой версии.

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