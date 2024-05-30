Проверьте, сможете ли вы разгадать эту числовую головоломку. Или слишком сложно?

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Опубликовано: 30.05.2024 10:55 , Обновлено: 30.05.2024

Готовы бросить вызов своей логике и проверить свои математические способности? В этом круге скрывается закономерность, которую нужно разгадать! Найдёте недостающее число, или задача окажется слишком сложной для вас?

На картинке изображен круг, разделенный на 8 секторов. В каждом секторе написано число. Ваша задача – найти недостающее число в пустом секторе.

Надеемся, вас натолкнёт на правильный ход мыслей ряд наших подсказок. Числа не просто так расположены в круге — попробуйте найти связь между ними.

Внимательно изучите каждую пару рядом расположенных чисел и попробуйте провести с ними несколько математических операций. Не исключено, что правильный ответ скрывается за самой незамысловатой логикой.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ и объяснение, нажмите здесь”]

В этой загадке каждое число, начиная с верхнего, умножается на 2, а затем от полученного результата отнимается 1 — результат записывается в следующий сектор по часовой стрелке.

Начнём с числа 5: 5 * 2 = 10, 10 - 1 = 9.

Следующее число - 9: 9 * 2 = 18, 18 - 1 = 17.

И так далее: 17 * 2 = 34, 34 - 1 = 33, 33 * 2 = 66, 66 - 1 = 65, 65 * 2 = 130, 130 - 1 = 129.

Следовательно, недостающее число в пустом секторе - 129.

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