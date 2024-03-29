Белорусские спасатели показали, как спасли застрявшую в ограждении кошку
🎥 Видео
В пятницу, 29 марта, сотрудники МЧС поделились трогательным видео спасения застрявшей в металлическом ограждении кошки.
https://www.youtube.com/watch?v=NyE8zLtIWTk
По информации ведомства, необычный инцидент произошел в Барановичах на территории одного из частных домов. Спасатели прибыли на помощь кошке, которая застряла в металлических воротах. Животное освободили спустя несколько минут, после чего оно убежало.
Ранее Telegraf.news рассказывал о видео со спасением кошки сотрудниками МЧС в Мозыре, которое растрогало пользователей Tik-Tok.
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