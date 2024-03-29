Белорусские спасатели показали, как спасли застрявшую в ограждении кошку

🎥 Видео

Опубликовано: 29.03.2024 17:17 , Обновлено: 29.03.2024

В пятницу, 29 марта, сотрудники МЧС поделились трогательным видео спасения застрявшей в металлическом ограждении кошки.

https://www.youtube.com/watch?v=NyE8zLtIWTk

По информации ведомства, необычный инцидент произошел в Барановичах на территории одного из частных домов. Спасатели прибыли на помощь кошке, которая застряла в металлических воротах. Животное освободили спустя несколько минут, после чего оно убежало.

Ранее Telegraf.news рассказывал о видео со спасением кошки сотрудниками МЧС в Мозыре, которое растрогало пользователей Tik-Tok.

МЧС Беларуси сняло трогательное видео со спасением кошки