Простой тест на IQ. Сможете ли вы ответить за 10 секунд, на сколько частей разрезали пиццу?

Опубликовано: 13.12.2024 12:48 , Обновлено: 13.12.2024

Головоломки, даже самые простые, могут вызвать проблемы у многих людей. Вот одна из таких задачек. Несмотря на то, что она предназначена для детей, у взрослых с ней возникают проблемы. Только 4 % пользователей решили ее менее чем за 10 секунд. Сможете ли вы справиться с этим упражнением? Удачи!

Математические головоломки позволяют развить логическое мышление и творческие способности. Проверьте себя с помощью задачки, которая позволит вам развить оба навыка.

Кроме того, это отличный способ стимулировать ваш мозг к размышлениям. Ваша задача - решить простую головоломку. Готовы ли вы к этому? У вас есть всего 10 секунд, чтобы выполнить упражнение. Удачи!

К Павлу пришли друзья, и его мама заказала большую пиццу. Павел съел три куска, потому что она была очень вкусной. Его друзья съели в общей сложности шесть кусков, и один кусок достался его родителям и бабушке. На сколько кусков была разрезана пицца?

Правильное решение

Давайте проверим, удалось ли вам решить эту несложную математическую головоломку.

Помните, что только 4 % пользователей справились с ней всего за 10 секунд. Такой подвиг свидетельствует о логическом мышлении выше среднего и развитой креативности. Однако стоит учитывать, что для некоторых нехватка времени может повлиять на качество решения головоломки.

Если вы все же попали в такую ситуацию, не переживайте. Воспринимайте это упражнение как развлечение, и со временем вы обязательно станете лучше.

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3 куска (Павел) + 6 кусков (друзья) + 1 (мама) + 1 (папа) + 1 (бабушка) = 12.

Таким образом, пицца была разрезана на 12 кусков.

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