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Простой тест на IQ. Сможете ли вы ответить за 10 секунд, на сколько частей разрезали пиццу?

Простой тест на IQ. Сможете ли вы ответить за 10 секунд, на сколько частей разрезали пиццу?
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Головоломки, даже самые простые, могут вызвать проблемы у многих людей. Вот одна из таких задачек. Несмотря на то, что она предназначена для детей, у взрослых с ней возникают проблемы. Только 4 % пользователей решили ее менее чем за 10 секунд. Сможете ли вы справиться с этим упражнением? Удачи!

Математические головоломки позволяют развить логическое мышление и творческие способности. Проверьте себя с помощью задачки, которая позволит вам развить оба навыка.

Кроме того, это отличный способ стимулировать ваш мозг к размышлениям. Ваша задача - решить простую головоломку. Готовы ли вы к этому? У вас есть всего 10 секунд, чтобы выполнить упражнение. Удачи!

К Павлу пришли друзья, и его мама заказала большую пиццу. Павел съел три куска, потому что она была очень вкусной. Его друзья съели в общей сложности шесть кусков, и один кусок достался его родителям и бабушке. На сколько кусков была разрезана пицца?

Правильное решение

Давайте проверим, удалось ли вам решить эту несложную математическую головоломку.

Помните, что только 4 % пользователей справились с ней всего за 10 секунд. Такой подвиг свидетельствует о логическом мышлении выше среднего и развитой креативности. Однако стоит учитывать, что для некоторых нехватка времени может повлиять на качество решения головоломки.

Если вы все же попали в такую ситуацию, не переживайте. Воспринимайте это упражнение как развлечение, и со временем вы обязательно станете лучше.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь.”]

3 куска (Павел) + 6 кусков (друзья) + 1 (мама) + 1 (папа) + 1 (бабушка) = 12.

Таким образом, пицца была разрезана на 12 кусков.

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Ранее Telegraf.news писал, что тренировка мозга важна в любом возрасте, но особенно она важна для детей, молодежи и пожилых людей. Не обязательно решать сложные задачи часами напролет, но регулярность крайне важна. Узнайте, как решить математическую головоломку с фруктами и ягодой. Какую цифру означает банан, апельсин и клубника?

Эта головоломка с фруктами не такая сложная, как кажется. Разомните свой мозг за 5 минут

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