Эта головоломка с фруктами не такая сложная, как кажется. Разомните свой мозг за 5 минут

Опубликовано: 08.12.2024 09:58 , Обновлено: 04.12.2024

Тренировка мозга важна в любом возрасте, но особенно она важна для детей, молодежи и пожилых людей. Не обязательно решать сложные задачи часами напролет, но регулярность крайне важна. Узнайте, как решить математическую головоломку с фруктами и ягодой. Какую цифру означает банан, апельсин и клубника?

На самом деле это уравнение с тремя неизвестными. Мы можем легко вставить «b» вместо банана, «k» вместо клубники или «a» вместо апельсина. В равной степени мы можем заменить эти символы на классические математические x, y, z или a, b, c. Тем не менее стоит знать, как подходить к решению такого рода задач.

Головоломка в виде уравнения выглядит так:

b + a × k = 66,

12 - a = a,

b ÷ a= 6.

Самый эффективный метод - вычислить одну переменную, а затем подставить этот результат в остальные уравнения и провести дальнейшие вычисления.

Решение и правильный ответ

Сразу видно, что проще всего вычислить значение апельсина - a. В данном случае это будет 12 - a = a. Переносим a из первой части во вторую и получаем 12= a+a, то есть, 2a = 12, значит, a = 6. Это позволяет нам легко перейти к вычислению выражения в третьем ряду.

Вместо банана вставляем b и получаем следующее уравнение для вычисления b ÷ 6 = 6. Умножаем на 6 с обеих сторон и получаем b = 36. Это позволяет нам вычислить первое уравнение, в котором неизвестным остается только клубника, или k. В данном случае это будет: 36 + 6 × k = 66.

Вот тут-то и может возникнуть самая большая проблема, которая утяжелит решение. Возможно, кто-то сначала захочет «перевернуть» числа слева направо и получит уравнение k = 24. Однако в таких рассуждениях мы забываем о знаке умножения между 6 и k.

Более однозначно было бы записать это уравнение 36 + 6k = 66. В этом случае после сокращения мы получим выражение 6k = 30, следовательно, k = 5.

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В конце можно проверить утверждение, что 36 + 6 × 5 = 66.

Сначала идет умножение: 6 × 5 = 30. После чего - сложение: 36+30=66. Утверждение верное!

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Таким образом, мы решили всю задачу. Под бананом находится число 36, под апельсином - 6, а под клубникой - 5.

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