"Прошу, умоляю" - Россияне призвали белорусского производителя поставлять в РФ этот продукт. За чем ездят за 718 км?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.11.2024 16:08 , Обновлено: 19.11.2024

Российский блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором попросил вместе с товарищем производителя молочных коктейлей "Топ" (брестская компания "Савушкин продукт") поставлять эту продукцию в РФ. А то приходится ездить 718 км из Москвы в Минск за этими напитками, пожаловался парень.

“Я фанат напитка “Молочный коктейль “Топ”. Сейчас мы находимся в России, Москва, станция метро “Авиамоторная”. Вы понимаете, чтобы попить молочный коктейль, мне пришлось ездить на один день в Минск и набрать этих молочных коктейлей”, - рассказал он.

И добавил, что в Россию нет ни официального, ни “серого” импорта этой продукции. “Их тут нет, а я их обожаю. Мы очень, очень сильно просим: сделайте, пожалуйста, коктейли “Топ” частью ассортимента любого российского магазина. Куда угодно, только, пожалуйста, завезите “Топы” в Россию”, - призвал блогер, сопроводив ролик подписью “Прошу, умоляю. Распространите”.

В комментариях кто-то рассказал, что в российском Смоленске эти коктейли продаются. “Наконец-то кто-то поднял действительно важную тему. Каждый раз приходится с собой возить”, - пожаловалась другая россиянка.

“Причем, кстати, “Савушкин” поставляет другую свою продукцию в РФ, а “Топ” - нет”, - поделился наблюдениями еще один пользователь TikTok.

Кто-то рассказал, что написал на почту компании и ему ответили следующее: “В 2024 году поставки продуктов (коктейлей и глазированных сырков) под брендом “Топ” в Россию не осуществляются. Однако мы активно прорабатываем возможность поставок этих продуктов на 2025 год”.

Ранее Telegraf.news писал, что Рогачевский молочноконсервный комбинат (МКК) выпустил новинку — сухую молочную смесь для приготовления мороженого. В TikТok производитель показал, как можно применять продукт, помимо приготовления мороженого. Однако у белорусов возникло много вопросов.

«Где его купить?» — Рогачевский комбинат выпустил сухое мороженое. Белорусы спросили, как его есть и не только