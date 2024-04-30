"Проще дом в другом месте построить" - Пользователь TikTok рассказал, как спасти дом от наводнения. Комментаторы разошлись во мнениях

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Опубликовано: 30.04.2024 15:19 , Обновлено: 30.04.2024

Пользователь TikTok рассказал, как смог спасти свой участок и дом от наводнения. Многие пользователи усомнились в целесообразности такого лайфхака, посчитав его чересчур дорогим.

“Поднимаете фундамент дома на полтора метра от уровня земли. Землю тоже поднимаете, заливаете её по периметру фундаментом. Окальцовываете (таким образом) полностью участок и вода к вам не попадёт”, - рассказал автор видеоролика и продемонстрировал вид на свой участок, который наводнение действительна обошло стороной.

Мужчина заметил, что на улице от воды пострадали практически все дома, за исключением его собственности, а также дома его соседа, который тоже позаботился о поднятии уровня земли на участке. В своём рассказе автор видеоролика упомянул, что уму потребовалось 260 КАМАЗов для решения этого вопроса, а его соседу и вовсе 300 КАМАЗов.

Многие пользователи оказались шокированы потребовавшимся количеством рейсов грузового транспорта для решения проблемы и предположили, что стоимость такого объёма работы не оправдана.

“За такие деньги проще дом в другом месте построить”, - заявил один из комментаторов.

“250 камазов земли… за эти деньги можно было купить ещё один такой же участок!”, - вторил ещё один.

“Теперь нужен лайфхак где взять столько денег”, - написал ещё один пользователь под видеороликом.

“300 камазов… за эти деньги можно было с рекой договориться чтоб она в обход текла”, - пошутил ещё кто-то.

Некоторые пользователи попытались подсчитать в какую сумму могли обойтись услуги КАМАЗов.

“300 камазов × 15 000 т = 4,5 млн”, - подсчитал один из комментаторов, вспомнив во сколько ему однажды обошлась доставка грунта.

“300 камазов = 30000$ у нас”, - выдвинул свою версию цены ещё один из пользователей.

Кто-то из комментаторов предположил, что такие затраты могут не спасти во время более крупного наводнения, а некоторые даже укорили пользователя за “хвастовство” и посчитали, что он “радуется” беде у соседей.

Однако нашлись и те, кто похвалил хозяина дома за находчивость и хозяйственность.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в китайской провинции Гуандун, на юге страны произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение. На данный момент власти пострадавшего региона уже эвакуировали более 83 тыс. человек, но эта же судьба может грозить миллионам — в провинции проживает более 127 млн человек.

В Китае произошло сильнейшее за 50 лет наводнение – эвакуация грозит миллионам