В Китае произошло сильнейшее за 50 лет наводнение – эвакуация грозит миллионам

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Опубликовано: 22.04.2024 15:19 , Обновлено: 22.04.2024

В китайской провинции Гуандун, на юге страны произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение. На данный момент власти пострадавшего региона уже эвакуировали более 83 тыс. человек, но эта же судьба может грозить миллионам - в провинции проживает более 127 млн человек.

По данным китайского агентства Xinhua, причиной нынешнего наводнения стали сильные и продолжительные ливни в низовьях реки Бэйцзян. Уровень воды так резко повысился, что спровоцировало такие сильные паводки, каких местные жители не видали последние полвека. Издание опубликовало фотографии затопленных городов и последствий оползней, спровоцированных продолжительными ливнями.

Комитет по уменьшению потерь от стихийных бедствий провинции Гуандун, по данным агентства, на днях объявил “режим экстренного реагирования на стихийные бедствия”, подняв уровень опасности до четвертого, максимального уровня в таких крупных городах, как Шаогуань и Цинъюань.

Фото: Getty Images

Британское издание The Sun сообщило, что из-за ураганного ветра, ливней и подтоплений более1,16 млн жилых домов остались без электричества, более тысячи школ были вынуждены закрыться.

Тем временем в соцсетях появились видеокадры с улиц китайских городов, которые превратились в грязные жёлтые реки, а люди в некоторых районах вынуждены передвигаться теперь исключительно на лодках.