"Продавец - в стороне с винтовкой?" - Белоруска показала в TikTok "кассу самообслуживания" от фермеров в Брестской области

🎥 Видео

Опубликовано: 18.06.2024 16:24 , Обновлено: 18.06.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где показала, какую систему самообслуживания предложили на одной торговой точке фермеры в Лунинецком районе Брестской области. Некоторые комментаторы удивились этому, другие же радовались честности людей.

“Такого я еще не видела. Очень интересно”, - отметила автор. На ролике показана, собственно, продукция: огурцы, помидоры, капуста, картофель, кабачки. Над каждым товаром - ценник. Рядом стоят весы с табличкой “Самообслуживание” и ведро, накрытое ящиком, на нем - надпись “Сдачу возьмите в ведре… Спасибо”.

“Это называется страна хороших (честных) людей. Так и должно быть. В Дубае так же, никто не возьмет чужого”, - рассказал один из комментаторов.

“Все потому, что в Беларуси живут честные люди”, - согласился другой юзер TikTok.

Третий решил пошутить: “Продавец в стороне стоит с винтовкой?”

“У нас под камерами воруют, что вы показываете?” - удивился еще один пользователь. На это автор ответила, что скрытую камеру пытались найти, но безуспешно.

“У меня прямо душа поет, что есть люди, способные доверять, и есть люди, которым можно доверять”, - поделился комментатор.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах в середине июня на рынке “Новый Лебяжий” около деревни Таборы Минского района и на столичной “Комаровке”. Так, стоимость чеснока на “Новом Лебяжьем” - 8 рублей за кило, а молодой картофель можно было купить за 1,3 рубля.

Огурцы — 30 копеек, картофель — 1,30. За сколько в Минске можно купить чёрную смородину, малину и ежевику?