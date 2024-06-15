Огурцы — 30 копеек, картофель — 1,30. За сколько в Минске можно купить чёрную смородину, малину и ежевику?

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Опубликовано: 15.06.2024 09:02 , Обновлено: 15.06.2024

Июнь стремительно движется к завершению, клубника становится всё дешевле, а черника уже начала радовать некоторых покупателей. Рынок "Новый Лебяжий", что находится в деревне Таборы Минского района, поделился ценами на фрукты и овощи. Также "новинки" представила и "Комаровка": здесь уже начался сезон чёрной и красной смородины, ежевики и шелковицы.

Так, помидоры на прилавках красуются с ценником по 5,50 рублей в среднем, а чеснок в Таборах продают по 8 белорусских рублей за килограмм. Клубни молодого картофеля можно приобрести за 1,30, а огурцы — вообще за 30 копеек! Страна производства — Беларусь. Правда, за такую цены в “Новом Лебяжьем” продают “длинные и гладкие” овощи, а не “с колючками” — такие зимой стоят в 10 раз дороже. За 1,30 также можно купить килограмм свежей капусты, а за 3,20 — свёклы.

Апельсины в Таборах продают от 4 рублей, нектарины — от 10 рублей. За вкусный и сладкий (мы надеемся) абрикос продавцы просят 7 белорусских рублей. Правда, кое-где указано, что продают только ящиками (в одном около 6 килограммов). Свежую малину можно приобрести по цене от 12 до 25 рублей. Персик тоже подешевел — 6,50 белорусских рублей за кило. Ценники на черешню начинаются от 7 рублей, на клубнику — от 5 рублей. За килограмм лимона придётся отдать 5 белорусских рублей, а груши — на 1,5 рубля больше, то есть 6,50.

А вот на более знакомой и привычной для многих “Комаровке” появилась первая ежевика, чёрная смородина и голубика. К слову, цены на последнюю — не самые лакомые. Пока что сладкую ягоду можно купить за 40 белорусских рублей. Однако если стоя над голубикой можно лишь вздыхать, чёрная смородина буквально сама просится в рот: на столичном Комаровском рынке её начали продавать по 10 рублей за килограмм. Есть на прилавках и красная, которая чуть дешевле — 6 рублей за кило.

Одну упаковку свежей ежевики и малины продают за 15 рублей. Цена на шелковицу та же. Медленно, но верно дешевеет черника: прилавки ломятся от полезной ягоды, за которую здесь просят от 12 рублей за кило. Белорусская черешня станет вашей почти за 10 рублей, а клубника — за 6. Правда, “красивой” становится всё меньше: видимо, разбирают. Зато всегда можно купить отборную ягоду особых сортов за 15, 20 и даже 28 рублей за килограмм.

Эксперты предостерегают: в этом году белорусы могут остаться без арбузов. А если и не останутся, то цены на заморские бахчевые будут не из дешёвых: всё дело в аномальной жаре. Так, например, арбузы и дыни из некоторых регионов России нынешним летом могут подорожать на 15%, а то и больше.

Аномально жаркая погода и отсутствие дождей стали причинами плохого урожая в Ростове-на-Дону, Волгограде и российской «арбузной столице» — Астрахани. Ранние посевы погибли от заморозков в начале мая, а сейчас — от палящего солнца. По данным издания Mash, резкая смена температуры [link href=“https://t.me/mash/55035” target=“_blank” rel=“noopener”] сократила [/link] урожай 2024 года аж на 30%. Эксперты отмечают, что средняя стоимость арбузов и дынь поднимется в лучшем случае на 15%, но не исключают и подорожание вдвое.

[info_b] По [link href=“https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/vneshnyaya-torgovlya-tovarami/godovye-dannye/eksport-i-import-tovarov-6-znakov-tn-ved-eaes/” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Белстата, в 2019 году Беларусь импортировала 29533 тонн арбузов на сумму 4,28 миллиона долларов, в 2020 – 21759 тонн (5,16 миллионов долларов), в 2021 – 25061 тонну (6,94 миллионов долларов).

При этом чаще всего ягоду привозят к нам из России (объём импорта — 3,55 миллионов долларов). Затем идёт Турция (1,35 миллион долларов), Казахстан (611,7 тысяч долларов), Испания (467,2 тысячи долларов), Узбекистан (374,5 тысячи долларов) и другие государства. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Гродно нашла в своём кошельке чек 8-летней давности. Она вспоминает: на дворе был май и ей захотелось холодника. В итоге белоруска отправилась в магазин, где купила свёклу, кефир, колбасу, лук и укроп, яйца, а заодно взяла корм для кота и немного других товаров. За всё отдала 234 тысячи рублей до деноминации (23,4 рубля на нынешние деньги). Предлагаем вам сравнить цены на продукты в далёком прошлом и сейчас. Во сколько бы обошёлся холодник белоруске в 2024 году?

Белоруска нашла чек 8-летней давности. Сколько тогда стоили яйца, колбаса и молоко?