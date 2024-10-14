"Притягивает демонов" - В TikTok показали "дом с чертями" под Минском. Не все зрители одобрили

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Опубликовано: 14.10.2024 21:44 , Обновлено: 14.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали "дом с чертями" в агрогородке Ратомка Минского района. Речь о необычных скульптурах и архитектурных конструкциях, возведенных возле жилища. Ну, а мнения комментаторов, как обычно, разделились.

“Закрыто. Частная территория. Ведется видеонаблюдение”, - предупредил хозяин дома, сделав надпись на заборе. Что касается скульптур, то это изваяния различных существ: неземных, человекоподобных, в некоторых случаях напоминающих божеств. Также есть всевидящее око - масонский символ - и не только.

В общем, лучше посмотреть.

“Труд колоссальный. Что в душе творится у автора этого произведения?.. Страшно даже представлять”, - поделилась одна комментаторша под роликом.

“Это дом дьявола”, - категорично заявила другая.

“Даже если это сделано искусно, это все равно притягивает демонов, в этом месте не может быть ничего доброго”, - сказал третий.

Были и другие мнения: “Индивидуальный человек с широкими возможностями. Обычным квартирникам не понять”.

“Какая красота!!! Да, мрачная, готическая, но красота! Уж лучше созерцать эту фантазию, это искусство, чем жить в мире, где полно настоящего зла”, - написал еще один пользователь TikTok.

“Шикарно. Завораживающий вид. Обожаю такую тематику. Может, потому что сам много лет работаю в ритуалке”, - рассказал другой юзер.

Ранее Telegraf.news показывал похожий дом в Могилеве. Там во дворе стояли “необычные” скульптуры, как человекоподобные образы, так и фигуры каких-то неизвестных существ. Некоторые комментаторы заинтересовались адресом, по которому расположен дом, кто-то же отметил, что это “похоже на сатанизм”.

«Видимо, сделку заключил с дьяволом» — Белорус показал в TikTok дом с «необычными» скульптурами. Комментаторы оценили