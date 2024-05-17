"Видимо, сделку заключил с дьяволом" - Белорус показал в TikTok дом с "необычными" скульптурами. Комментаторы оценили

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Опубликовано: 17.05.2024 22:07 , Обновлено: 17.05.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал дом в Могилеве, во дворе которого стояли "необычные" скульптуры, как человекоподобные образы, так и фигуры каких-то неизвестных существ. Некоторые комментаторы заинтересовались адресом, по которому расположен дом, кто-то же отметил, что это "похоже на сатанизм".

“Вот что это такое? Что надо в голове иметь, чтобы такое слепить?” - задался вопросом автор видео.

“Пугало для людей. Да и кладбище там рядом, в тему. Ну, творит человек, нравится ему это дело”, - ответил в комментариях пользователь TikTok.

“А где это такой чудный домик? В каком районе?” - заинтересовалась другая комментаторша.

Еще один юзер заявил, что для таких скульптур необходимо «творческое, нестереотипное, нестандартное и не заводское мышление».

“Да уж, скульптору необходима консультация специалиста”, - ответили ему.

“Видимо, сделку заключил с дьяволом за архитектурные чертежи”, - пошутила еще одна комментаторша.

Кто-то же отметил, что скульптор “очень хороший и талантливый”, а за забором - незавершенные скульптуры.

“А было бы любопытно узнать, что движет человека на такое, похоже на сатанизм”, - написала другая пользовательница TikTok.