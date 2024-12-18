Правда ли, что кухонные черные лопатки опасны для здоровья? В исследовании об их вреде заметили грубую ошибку

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Опубликовано: 18.12.2024 13:24 , Обновлено: 18.12.2024

Слышали ли вы о том, что черные пластиковые лопатки и другие кухонные принадлежности могут привести к отравлению? Возможно, вы даже в панике решили поскорее избавиться от них и выбросили в мусорку. Но, оказывается, в широко освещаемом исследовании, опубликованном в октябре 2024 года, нашли грубую математическую ошибку. Так опасна ли такая кухонная утварь?

Исследование, опубликованное в научном журнале Chemosphere в октябре, выявило тревожные уровни содержания токсичных антипиренов в пластиковых предметах домашнего обихода черного цвета, включая кухонную утварь, детские игрушки и контейнеры для еды навынос.

Ученые из США и Нидерландов подсчитали, что воздействие антипиренов при приготовлении пищи с использованием кухонных принадлежностей из черного пластика приближается к “контрольной дозе”, установленной Агентством по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency, US EPA).

Эта доза является пределом безопасного воздействия токсина до того, как он начнет вызывать проблемы со здоровьем, включая рак. Они подсчитали, что загрязненная кухонная утварь может привести к среднему потреблению 34 700 нанограммов этого огнезащитного токсина, что составляет более 80% от нормы EPA в 42 000 единиц в день.

[info_b]Исследование “От электронных отходов до жилых помещений: антипирены, загрязняющие предметы домашнего обихода, усиливают обеспокоенность по поводу переработки пластика” опубликовали в октябре 2024 года, а исправили 15 декабря 2024 года. Авторы — ученые Меган Лю и Эрика Шредер из американской организации Toxic-Free Future, а также Сикко Х. Брандсма из Амстердамского института жизни и окружающей среды. [/info_b]

Но затем Джо Шварц, директор Отдела науки и общества канадского Университета Макгилла, заметил ошибку в исследовании. Он отметил, что допустимое содержание названого токсина в организме человека составляет 7000 нанограммов на килограмм массы тела в день. Исследователи получили цифру в 42 000, умножив 7000 на 60 (чтобы представить человека весом 60 килограммов).

“Но они допустили математическую ошибку: 7000 умножить на 60 - это не 42 000, а 420 000. Предполагаемое воздействие не близко к контрольной дозе. Это одна десятая часть”, -написал Шварц в статье, опубликованной на сайте McGill.

15 декабря к первоначальному исследованию ученые добавили исправление: “Мы сожалеем об этой ошибке и исправили ее в нашей рукописи. Эта ошибка в расчетах не влияет на общий вывод статьи”.

Хотя обнаружение антипиренов в предметах домашнего обихода из черного пластика по-прежнему вызывает беспокойство, для Шварца реальный риск не стоит того, чтобы терять голову. “Небольшая ошибка может вызвать большие беспокойства”, - написал он.

“Для меня этого риска было бы недостаточно, чтобы выбросить черный пластиковый кухонный предмет, если бы он у меня был, и мне бы не понравилась перспектива отправить его на свалку”, - говорится в его статье.

При этом он подчеркнул, что “наука должна найти способ не допустить попадания антипиренов в такие предметы”.

Опасны ли силиконовые черные кухонные принадлежности?

В описанном исследовании речь шла лишь о пластиковой кухонной утвари черного цвета. А что насчет силиконовой (и не только черной)?

По словам химика Александры Франц, в силиконовых лопатках и ложках “нет тяжелых металов, бисфенола А, фталатов”. Она отметила, что “силикон поддерживает температурный диапазон от -40 до +230 градусов” и “в этом температурном интервале ничего никуда не мигрирует”.

[info_b]Химик Александра Франц часто поднимает в своём блоге в TikTok и Telegram злободневные вопросы, касающиеся использования различных атрибутов, косметических и бытовых средств, и рассказывает простым языком об их влиянии на здоровье человека. Её блог в TikTok насчитывает почти полмиллиона подписчиков, а ролики набирают сотни тысяч просмотров.[/info_b]

Однако, есть и некачественный силикон. Поэтому при покупке такой утвари нужно смотреть на:

маркировку - должна быть Food grave silicone, FDA Approved, LFGB;

запах - “никаких мерзких”;

цвет - однородный.

А дома можно провести 2 теста:

Поставьте пустую силиконовую формочку в духовку на 150-200 градусов. “Она не должна приобрести липкости и каких-то запахов”. Тест на масло. Поместите силиконовое изделие на несколько часов в масло, потом достаньте и промойте. Если следов масла не останется - им точно можно пользоваться.

Ранее Telegraf.news писал, о взаимоотношениях микроволновки и пластика споры в Сети не прекращаются вот уже много лет. Одни полагают, что такие ёмкости ни в коем случае нельзя использовать для разогрева пищи. Другие уверены, уверяют, что нужно уметь различать виды. Однако определить сходу, какой пластик будет безопасным, а какой лучше в микроволновку не ставить получается не у всех. Популярный блогер-химик объяснила в TikTok за минуту, как отличать опасные и безопасные виды пластика и можно ли разогревать еду в пищевой плёнке и пакетах.

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