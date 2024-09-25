Появилось видео, как в Малайзии за считанные секунды снесли стадион на 80 тыс. человек

🎥 Видео

Опубликовано: 25.09.2024 08:20 , Обновлено: 25.09.2024

В соцсетях появилось очередное "эпичное видео". На этот раз - из Малайзии. Там на днях подорвали футбольную арену "Шах Алам" вместимостью более 80 тыс. человек. Стадион, построенный всего 30 лет назад, в 2020-м году был признан аварийным, из-за чего его решили снести.

Футбольную арену не раз пытались реконструировать, однако из-за длительного пренебрежения обслуживанием все попытки оказались несостоятельными. В результате этим летом начался демонтаж конструкций стадиона, а на днях дело завершили, используя методику контролируемого взрыва. И выглядело это, как отметили комментаторы в соцсетях, “эпично”.

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Отметим, что эта технология широко применяется во всё мире, в том числе и в Беларуси. Спасатели периодически обращаются к ней для сноса промышленных зданий, вышедших из строя водонапорных башен и даже жилых многоэтажек.

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