Потратил более $80 тыс. Как выглядит человек, который захотел превратиться в дракона?

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Опубликовано: 25.07.2024 10:54 , Обновлено: 25.07.2024

63-летний американец уже потратил более 80 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на рептилию.

Социальные сети полны ярких личностей, которые могут произвести настоящий фурор своим нестандартным внешним видом. Одним из таких людей стал американец, известный в соцсетях под ником Tiamat Legion Medusa.

На кардинальные перемены в своей жизни банкир Ричард Эрнандес решился в 53 года. Сначала он сделал операцию по смене пола и стал женщиной с именем Ева Тиамант Медуза. Однако вскоре пришло осознание, что этих изменений недостаточно.

Вскоре Ева поняла, что вовсе не хочет отождествлять себя с человеческим видом, и решила “превратиться в дракона”.

В свои 63 женщина уже перенесла множество операций, среди которых: рассечение языка, специальная процедура скарификации (шрамирование) тела, ринопластика, а также удаление ушей и некоторых зубов.

Кроме того “Леди Дракон” обзавелась многочисленными татуировками и вставила имплантаты вокруг головы для имитации рогов.

“Я считаю, что я настоящий рептоид, получеловек-полурептилия , - заявила Ева изданию Daily Star и призналась, что думает о ещё нескольких операциях.

“Превратившись в дракона” она завела страничку в Instagram, где собрала уже более 27 000 подписчиков.

К слову, жизнь Евы Тиамант Медузы не была простой. Она рассказала, что в 5-летнем возрасте её бросили родители. Также она становилась жертвой сексуального насилия.

"Человек дракон" до и после пластики

Тем не менее тяготы жизни не помешали добиться успеха в карьере. Будучи мужчиной, она смогла заполучить должность вице-президента в одном из крупнейших банков США.

Сейчас Ева вознамерилась и вовсе стать “бесполым ящером”, чтобы окончательно ассоциировать себя с пресмыкающимися.

С интервью бывший банкир признался, что более 10 лет не живёт половой жизнью и не видит для себя никакой проблемы в том, чтобы избавиться от половых признаков.

“Всё что касается сексуальной активности - скучно. Мне скучно. Вы знаете людей с их полом, я просто не понимаю, почему люди так сексуально активны, что почти все вращается вокруг секса, когда дело касается людей? Ну, у нас, рептилий, есть другие поводы для беспокойства”, - заявил “дракон”.

Свою трансформацию он планирует завершить к 2025 году.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американка “идентифицирующая себя собакой” рассказала о своем выборе и жизни в эфире австралийского радио The Kyle & Jackie O Show.

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