"Ощущаю себя более человечной" — Женщина объяснила, почему "решила стать собакой"

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Опубликовано: 19.03.2024 15:10 , Обновлено: 19.03.2024

Американка "идентифицирующая себя собакой" рассказала о своем выборе и жизни в эфире австралийского радио The Kyle & Jackie O Show.

Женщина, которая называет себя Мяу Дэлин поделилась с ведущими своими “собачьими” привычками. В частности она рассказала о том, что спит в клетке, ест собачий корм, иногда справляет нужду в саду, а также, как настоящая собака, ходит на прогулки с “хедлерами”.

«Это что-то вроде дрессировщиков собак. Они меня кормят, водят на прогулки, мы занимаемся дрессировкой, и это одно из моих любимых занятий, потому что я получаю угощения», — рассказала Мяу в эфире шоу подчеркнув, что в этих отношениях нет никакого сексуального подтекста, а её “дрессировщики” это просто друзья, которые “имеют схожие интересы или поддерживают ее образ жизни”. По ее словам она им не платит, поскольку им «нравится проводить с ней время».

Фото: соцсети meowdalyn

По словам американки, она ощущает себя «более человечной», соприкасаясь с «первобытной, животной» стороной своей личности и мнение окружающих на этот счет её не беспокоит.

К слову, у девушки достаточно много поклонников в интернете. Эфиры с её участием на игровой платформе Twitch набирают множество просмотров.

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