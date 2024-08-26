"Потом объясни, что само прилетело..." — В TikTok показали, как шторм принёс на участок батут

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 16:08 , Обновлено: 26.08.2024

В последние годы погода не исчезает из сводок новостей. На этот раз мы не хотим писать о глобальном потеплении или ледниковом периоде, а лишь покажем ситуацию из рубрики "Очевидное и невероятное". Так, пользователи TikTok опубликовали на просторах соцсети ролик "специальной доставки" батута прямо к дому. Притом для этого даже не понадобились грузчики — хватило всего лишь сильного ветра.

Дело было в Афинах. По словам очевидцев, сильный ветер снёс батут с придомового участка и “перенёс” его на подъездную дорожку около гаража. Владелец частного дома рассказал, что в итоге такого “волшебства” никто не пострадал. Хотя мог бы.

“Мама: откуда у нас во дворе батут? Ребенок: ты всё равно не поверишь”, — написал под видео один из русскоязычных пользователей TikTok. Другие добавили:

“Потом объясни, что само прилетело…”

“Он ещё и сам место выбирает!”

Ранее Telegraf.news писал, что российский посёлок Усть-Камчатск, что на востоке полуострова Камчатка, накрыло толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч, которое началось в ночь на 18 августа. Один из жителей населённого пункта снял на видео, как он выразился, “апокалипсис” и “последний день Помпеи”. На кадрах видно, как деревушку буквально засыпало пеплом, который был повсюду: от деревьев до автомобилей.

«Земля и машины качаются» — Очевидец показал, как российскую деревню засыпало пеплом после извержения вулкана