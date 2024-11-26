"Потерялась 1 раз, потом выйти не могла" — Белорусы назвали самые запутанные станции метро в Минске

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Опубликовано: 26.11.2024 12:28 , Обновлено: 26.11.2024

Одна из активных пользовательниц TikTok опубликовала короткий ролик, в котором пожаловалась на самую запутанную станцию Минского метро. В комментариях белоруску не только поддержали, но и выдвинули собственные версии самых сложноустроенных станций столичной подземки.

Так, по мнению автора ролика, проще всего заблудиться на “Площади Победы”. На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как девушка плутает и плутает, тщетно пытаясь найти выход в город. В свою очередь другие белорусы не остались в стороне и назвали самые запутанные станции по их мнению. Так, среди них оказались:

“Пушкинская”,

“Октябрьская”,

“Площадь Ленина”,

“Институт культуры”.

“Кто эту станцию строил? Что у него за схема? Там если заблудишься, то можно МЧС вызывать или ночевать”, — высказал своё негодование в комментариях один из пользователей соцсетей. Другой добавил: “Пушкинская” для вас шутка? Второй месяц хожу, всё никак не могу выйти”.

“Я так потерялся, лёг на пол, заплакал”, — не без юмора отметил очередной подписчик TikTok. Его тут же дополнили: “Особенно когда 3 круга прошёл и не понимаешь, где находишься. Мистика какая-то…”

“Меня убивают таблички на “Тракторном заводе”. Там, где написано “Тракторный завод”, стоит дворец искусств. А там где “Дворец искусств”, сам завод стоит…” — не смогла разобраться в тонкостях столичной подземки ещё одна белоруска. Другая добавила: “Я там потерялась 1 раз, а потом выйти не могла…

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам пресс-службы Минского метрополитена, в столичной подземке планируют показывать мультики. Однако делать это будут в новых поездах, которые недавно получили от завода-изготовителя. Их уже можно заметить на обкатке на “Зеленолужской” и “Автозаводской” линиях.

В Минском метро пообещали показывать мультики. Где и когда?