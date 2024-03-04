"Где эта вся сгущенка?" - В TikTok показали, сколько видов есть рогачевской. У белорусов возник логичный вопрос

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2024 10:48 , Обновлено: 04.03.2024

В TikTok распространилось видео о белорусской сгущенке. Пользователь показал все разнообразие продукции Рогачевского МКК, среди которой, например, пакет сгущенки в 5 кг.

На видео мужчина предложил разрешить “извечный спор”, какая сгущенка лучше - рогачевская или глубокская. Для этого пользователь TikTok приехал на родину первой и показал обилие продукции местного молочно-консервного комбината на магазинной полке.

Обычное, с фруктозой, сгущенка вареная “Егорка”, “Ирландский крем”, с какао, с кофе, с кокосом, “Лесной орех” - и это еще не весь перечень. Наконец, автор видео показал продукцию для любителей больших объемов - пакеты сгущенного молока в 2,5 и 5 кг.

Конечно, в комментариях люди разделились на два “лагеря”: любителей рогачевской сгущенки и приверженцев глубокской. Комментарий “Однозначно Глубокое!!!” набрал больше 200 лайков, а “Лучше, чем рогачевская, не найти” - около 1400. Возможно, поспособствовал показ продукции на видео.

Один из пользователей озадачился вопросом, почему такого разнообразия сгущенного молока от рогачевского производителя нет в других городах Беларуси: “У меня вопросик, а где эта вся сгущенка?.. У нас в Мозыре пара видов, и все.. А где остальная?..”

А другой комментатор напомнила, что скоро Международный женский день. “К черту цветы, я хочу 5 кг сгущенки на 8 Марта”.

“Привезите, пожалуйста, в Стамбул”, - попросил Беларусь нарастить экспорт сгущенного молока еще один пользователь.

Ранее Телеграф писал, что посольство США в Беларуси выпустило видео, в котором пытается разобраться, какая сгущенка, произведенная в Беларуси, вкуснее — рогачевская или глубокская? Ролик продублировали комментарием на английском и белорусском языках.

Американские дипломаты попытались определить, какая белорусская сгущенка вкуснее. Что выбрали?