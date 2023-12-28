"Постригла офигенно" — Видео о могилевской парикмахерской "из 90-х" набрало 2 млн просмотров и разделила TikTok на 4 лагеря

🎥 Видео

Опубликовано: 28.12.2023 10:03 , Обновлено: 28.12.2023

Белорусский блогер Женя Онегин сделал в TikTok обзор на парикмахерскую "из 90-х", которую нашел в Могилеве. Видео за сутки набрало около 2 млн просмотров и почти тысячу комментариев. Что больше всего удивило пользователей?

Парень рассказал, что с 90-х годов заведение “совершенно никак не менялось”. И даже парикмахер Наталья, которой уже 65 лет, “работает там с самого первого дня”.

Женя Онегин показал интерьер и оборудование — шкафы, стулья, старые фены, которые, по его словам, “работают как часы” и стационарный кнопочный телефон. Машинка для бритья там тоже старая, проводная.

“Каждая мелочь сохранилась прямо из девяностых и, нужно отдать должное, выглядит потрясающе”, — считает парень.

Стрижка обошлась ему в 5 рублей, как и любая другая мужская стрижка в этой парикмахерской, поделился блогер.

“Признаюсь, постригла она меня офигенно, лучше чем в любом барбершопе”, — резюмировал тиктокер.

[link href=“https://www.tiktok.com/@onegintut?refer=embed” title=“@onegintut” target=“_blank” rel=“noopener”] @onegintut [/link] Могилёв. Парикмахеская из 90-х. Стрижка стоит 5 белорусских рублей. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2?refer=embed” title=“могилев” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилев [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“словопацана” target=“_blank” rel=“noopener”] #словопацана [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F?refer=embed” title=“парикмахерская” target=“_blank” rel=“noopener”] #парикмахерская [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7316609795344386821?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Женя Онегин” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Женя Онегин [/link]

В комментариях пользователи разделились на 4 основных лагеря.

Одни удивились низкой цене. “Так мало — 5 руб. Что ж она зарабатывает там” — самый популярный по лайкам комментарий.

Другие поинтересовались, где именно находится такая парикмахерская. Третьи удивились, почему парикмахер в дубленку. Четвертым отметили, что у блогера “там нечего стричь под ноль” и “налысо все постричься могут”.

А некоторые похвалили Наталью. “Сразу видна харизма мастера” — отметил один из пользователей.

Были и такие комментарии: “Фены работают как часы, а должны как фены”, “Мне реально очень грустно”, “Локация для фильмов”, “Туда надо экскурсии водить”.

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