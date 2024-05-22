"Чьи бывшие потерялись?" — На видео сняли лосей в центре Гродно и Минска

🎥 Видео

Опубликовано: 22.05.2024 16:10 , Обновлено: 22.05.2024

Всё чаще в Сети стали появляться видео с дикими животными, которых почему-то тянет в город. Так, в начале этой недели лося увидели около оживлённой трассы в Гродно — сохатый мигом пронёсся вдоль дороги и скрылся из виду. А буквально вчера его "собратьев" запечатлели на видео жители Минска — два лося как ни в чём не бывало бегали по микрорайону "Уручье".

В Гродно животное заметили вдоль дороги со стороны микрорайонов “Ольшанка” и “Фабричный” по направлению к заводу “Химволокно”.

“Хорошо, что на дорогу не выскочил. Мог бы натворить дел”, – прокомментировали читатели.

На втором ролике из Минска можно увидеть сразу двух лосей — животные пронеслись по “Уручью”, едва не задев проезжающий мимо автомобиль.

“У меня когда сын учился, то к общагам БНТУ тоже приходили лоси, я ещё стебалась, что к своим тянет”, — прокомментировала ролик одна из пользовательниц соцсети.

Другая добавила: “Девочки, чьи бывшие потерялись?”

“Уже не смешно, правда… Надо что-то с этим делать, зверь дикий и непредсказуемый”, — оставила комментарий ещё одна из белорусок.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось