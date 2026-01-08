«Пошла жара»: белорусы поделились видео снегопада и первых ДТП из-за «родственника Хавьера»
Как минимум половину Беларуси накрыли ветер, снег и метели. По данным Белгидромета (Белорусского гидрометеорологического центра), более спокойная ситуация складывается только в Витебской области.
Вечером на метеостанциях Пинск и Житковичи количество осадков достигло критерия “сильного снега” — 10 мм, на АМС (автоматической метеорологической станции) Столин — 14 мм.
А ветер разогнался до 12–14 м/с, на метеостанциях Горки, Славгород и Полесская – 15 м/с, в Солигорске — 18 м/с. Видимость кое-где ухудшилась до 200–500 м.
Но за сухими цифрами скрывается настоящий разгул снежной стихии, видео и фото которой белорусы опубликовали в соцсетях. На одном из них видно, что каршеринговая машина улетела на обочину.
На других кадрах — ещё аварии.
Где-то, в свою очередь, делятся видео, как коммунальщики чистят снег.
Но помогает это не везде. На видео очевидцев, которые в самый разгар стихии решили добраться до Могилёва, видно, что местную дорогу буквально замело снегом.
Напомним, что и ГАИ, и Белгидромет, и ЖКХ попросили отказаться от поездок в сложные погодные условия. Согласно прогнозу, метели продлятся до субботы, а высота снежного покрова может достигать 50 см.