«Пошла жара»: белорусы поделились видео снегопада и первых ДТП из-за «родственника Хавьера»

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Опубликовано: 08.01.2026 20:52 , Обновлено: 08.01.2026

Как минимум половину Беларуси накрыли ветер, снег и метели. По данным Белгидромета (Белорусского гидрометеорологического центра), более спокойная ситуация складывается только в Витебской области.

Вечером на метеостанциях Пинск и Житковичи количество осадков достигло критерия “сильного снега” — 10 мм, на АМС (автоматической метеорологической станции) Столин — 14 мм.

А ветер разогнался до 12–14 м/с, на метеостанциях Горки, Славгород и Полесская – 15 м/с, в Солигорске — 18 м/с. Видимость кое-где ухудшилась до 200–500 м.

Но за сухими цифрами скрывается настоящий разгул снежной стихии, видео и фото которой белорусы опубликовали в соцсетях. На одном из них видно, что каршеринговая машина улетела на обочину.

На других кадрах — ещё аварии.

Где-то, в свою очередь, делятся видео, как коммунальщики чистят снег.

Но помогает это не везде. На видео очевидцев, которые в самый разгар стихии решили добраться до Могилёва, видно, что местную дорогу буквально замело снегом.

Напомним, что и ГАИ, и Белгидромет, и ЖКХ попросили отказаться от поездок в сложные погодные условия. Согласно прогнозу, метели продлятся до субботы, а высота снежного покрова может достигать 50 см.