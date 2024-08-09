Эта головоломка для настоящего Шерлока. Сможете ли вы определить лгунью за 9 секунд?

Опубликовано: 09.08.2024 18:01 , Обновлено: 06.09.2024

Интернет пестрит всевозможными головоломками любого жанра и толка. Каждая из них - не только хорошая возможность развлечься, но и настоящая зарядка для ума. Предлагаем вам проверить свой навык следователя, погрузившись в контекст задачи на этой картинке. Сможете ли вы определить, кто из девушек на этой картинке лжёт за 9 секунд?

В головоломка вроде этой для поиска ответа необходимо критическое мышление. Контекст задачи вращается вокруг изображения и заданного вопроса.

Вам нужно определить, кто из двух девушек лжёт. Эта задача не так сложна, но требует внимания к деталям.

На картинке выше изображена сцена в больничной палате, на которой можно увидеть двух девушек и мужчину.

Сюжет истории следующий:

“Молодой человек попал в больницу после несчастного случая и пролежал в коме 2 дня. Он проснулся с амнезией. Две девушки пришли его навестить и каждая утверждает, что является его женой.

Девушка в красное платье кричит на мужчину, в то время как другая женщина в зелёном платье рыдает и говорит, что у них есть дети.

Ваша задача — выяснить, кто из двух девушек лжёт, и у вас есть 9 секунд, чтобы решить головоломку.”

Решение

Это задача среднего уровня сложности, и люди с высоким уровнем интеллекта и исключительным вниманием к деталям решают её быстрее других.

Посмотрите на изображение еще раз и внимательно изучите двух женщин. Готовы озвучить ответ? Тогда можете сверить, не является ли он ошибочным.

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Решение этой головоломки следующее:

Обе женщины лгут, и причина этого в том, что ни у одной из них нет обручального кольца на пальце. Нет такого кольца и у мужчины.

Молодой человек не женат ни на одной из них.

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Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении головоломки с котятами. Сможете ли вы найти на картинке лягушку?

Эта головоломка с котятами проверит вашу внимательность. Сможете найти лягушку за 7 секунд?