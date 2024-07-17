"Понял, почему каждое утро сомелье стоят" — Блогер сравнил белорусское и испанское вино. Вывод подписчиков обескуражил

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2024 21:21 , Обновлено: 17.07.2024

Один из пользователей TikTok опубликовал короткое видео, в котором сравнил белорусское и испанское вино. Так, в соревновании приняли участие "Ягодный ноктюрн" и Tejar Viejo. Попробовав вино отечественного производства, блогер подчеркнул, что его "аромат встречается издалека", а чтобы раскрыть полноту вкуса, напиток нужно "поболтать во рту".

После этого автор видео предложил дополнить вкусовые ощущения с помощью плавленного сырка “Орбита”, благодаря которому он почувствовал “толстокожие сорта винограда”. Что касается испанского вина, мужчина подчеркнул: “В нём достаточно закрытый аромат и явно ощущается запах спирта”. Попробовав, ему не понравилась “чрезмерная кислота”, и блогер сделал однозначный вывод: выиграла Беларусь.

Очевидно, мужчина снимал ролик не на полном серьёзе: это подтверждает едва уловимый смех за кадром. Однако, судя по комментариям, поняли это не все. Так, одна из подписчиц социальной сети написала: “Реально белорусское вино лучше испанского? Где такой сорт можно купить? И какая цена?” В обсуждении не растерялись и тут же ответили, что “это прикол”.

“Эх, это вы «Крыжачок» не застали! Там аромат раскрывается ещё из закупоренной бутылки!” — со знанием дела прокомментировал кто-то из белорусов. Другой дополнил:

“От белорусского вина поджелудочная растворяется”.

“Ребята на ступеньках возле магазина бомжеватого вида проведут вам полный ликбез. Они в этих яблочно-червячных ароматах — спецы”, — написал под видео ещё кто-то из пользователей соцсети.

“Самое главное, сыр правильно подобрал. Сразу видно: потомственный сомелье!” — поделился мнением очередной подписчик TikTok.

“Зачем? Они же сейчас цену поднимут, и мне с сантехниками придётся расплачиваться испанской кислятиной”, — написала белоруска. Другая тут же добавила:

“Ягодный ноктюрн”… Вдумайтесь только. Да там за одни названия все премии мира можно отдать. “Осенняя мелодия”, “Логойский тракт”, “Жалейка”…

“А-а-а-а, теперь я понял, почему у нас возле магазина каждое утро сомелье стоят”, — прокомментировал ещё кто-то.

“Ароматы спирта из картошки, выращенной в южных районах Беларуси, прекрасно раскрываются, если закусывать ливеркой”, — явно с сознанием дела написал ещё один пользователь соцсети.

Ранее Telegraf.news писал, что жара — не только спонсор солнечных ударов и поездок на водоёмы, но и, судя по всему, двигатель торговли. Так, с наступлением тёплых деньков в некоторых магазинах Беларуси появилась новинка — лёд в стакане. За наполовину заполненную тару в “Евроопте”, например, просят 99 копеек. Говорят, замороженную воду можно использовать для напитков, чтобы освежиться.

«Вообще с ума посходили?» — В магазинах Беларуси начали продавать лёд в стаканах. Мнения насчёт цены разделились