"Вообще с ума посходили?" — В магазинах Беларуси начали продавать лёд в стаканах. Мнения насчёт цены разделились

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Опубликовано: 11.07.2024 10:39 , Обновлено: 25.04.2025

Жара — не только спонсор солнечных ударов и поездок на водоёмы, но и, судя по всему, двигатель торговли. Так, с наступлением тёплых деньков в некоторых магазинах Беларуси появилась новинка — лёд в стакане. За наполовину заполненную тару в "Евроопте", например, просят 99 копеек. Говорят, замороженную воду можно использовать для напитков, чтобы освежиться.

В официальном аккаунте торговой сети опубликовали видео, на котором наглядно продемонстрировали собственное ноу-хау. Или не собственное? Некоторые пользователи пишут, что “идею спёрли у японцев”, а цена почти в рубль — это грабёж. Так или иначе, мнения разделились. Если половина предлагает продавать лёд за 50 копеек, то другие – раздавать бесплатно. Нашлись и те, кто назвал цену аргументированной, ведь, помимо замороженной воды, в набор входит стаканчик с крышкой.

“Пока дойдешь до кассы и отстоишь очередь, растает”, — написала одна из подписчиц TikTok. Другая дополнила:

“Льда пожалели, обычно такие стаканчики почти доверху льдом наполняют”.

“Давно пора так сделать!” — поддержал идею один из пользователей соцсети. В тоже время другой поделился своим негодованием:

“Рубль за лёд. Вы вообще с ума посходили? А где вы воду набираете для этого льда? Ну давайте, расскажите, что специально открываете негазированную воду, не из-под крана, мы вам очень поверим”.

“Классическая буржуйская тема. Ели честно, вначале подумал, что охлаждённый воздух продают, а написано “Вдохни меня”, — написал под видеороликом в аккаунте “Евроопта” ещё один неравнодушный белорус.

“Вы тут за 90 копеек ноете, а в России лёд рублей 4-5 стоит”, — то ли экспертным, то ли не очень мнением поделился ещё кто-то в комментариях. Тем временем тему продолжили:

“Насколько же все нищие, что пугаются рубль отдать за стакан со льдом…”

“Надо цену динамическую делать. Чем дольше в холодосе, тем выше — электричество мотает всё-таки”, — предложил ещё кто-то из пользователей TikTok.

К слову, “Евроопт” — не единственный магазин в Беларуси, который продаёт лёд. Так, например, в столичном ProStore 9 кусочков замороженной воды общим весом 1,45 килограмма предлагают приобрести почти за 14 рублей (цена за кило — 9,58 рублей). В составе указан один-единственный «ингредиент» — вода питьевая очищенная замороженная, а срок годности — 540 суток. При условиях хранения в -18°C, конечно же.

«По цене, блин, мяса!» — Покупательница обнаружила в минском ProStore неожиданный товар. Что ответили в комментариях?