Пользователи TikTok рассказали, как необычно покрасить яйца к Пасхе

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Опубликовано: 03.05.2024 16:00 , Обновлено: 03.05.2024

Человеческая фантазия безгранична. Вот и активные пользователи соцсетей в преддверии Пасхи набирают всё больше просмотров со своими лайфхаками по необычной покраске яиц. Кто-то предлагает делать это в чае каркаде, а кто-то и вовсе рекомендует использовать для этой цели... вино.

Первый рецепт, который попался на глаза, даёт возможность превратить обычные яйца в произведение искусства. Хотите, чтобы они блестели? Тогда смотрите и читайте, что для этого нужно.

Итак, на 4 яйца берём 100 граммов сахара и 500-700 миллилитров самого дешёвого красного (обязательно — сладкого) вина. Кладём яйца в кастрюлю и варим на протяжении 8-10 минут, после чего там же оставляем на ночь. Автор способа заверила, что вкус спиртного не сохранится, а скорлупа в итоге получится с мерцающими блёстками.

[info_b]Кстати, белое вино для окрашивания тоже подойдёт. В этом случае в него нужно добавить пищевой краситель, в цвет которого вы хотите покрасить яйца. Например, добавите жёлтый — блёстки будут жёлтого цвета. [/info_b]

Если вы хотите получить яйца насыщенного изумрудного оттенка, другой автор-кулинар предложила сварить их в фиолетовой капусте. Для этого её нужно нашинковать, залить водой и поставить на плиту. Опустить уже варёные яйца в кастрюлю и оставить там минимум на 4 часа. Обязательное условие: яйца протирать не нужно.

Третий способ представляет собой своеобразную фреску. Для этого понадобятся луковая шелуха, белая бумага и марля. Первые два “ингредиента” нужно измельчить и положить в глубокую тарелку. Затем опустить туда варёные яйца — так, чтобы “луково-бумажная” смесь покрывала всю поверхность яиц. После этого их нужно перевязать марлей, сделать что-то наподобие мешочков. Далее 100 граммов каркаде залейте водой и положите туда куриные яйца. Добавьте 2 столовые ложки уксуса и варите 15 минут.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии Пасхи все белорусы начинают искать способы, как украсить куличи красиво, быстро, а главное, недорого. В нынешнем году такой способ подсказали соцсети. Эти простые украшения из маршмеллоу сможет изготовить любая хозяйка.

Как легко и недорого украсить куличи к Пасхе? Вам понадобятся ножницы и одна сладость