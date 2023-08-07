Получится только у самых внимательных. А вы найдете змею среди черепах?

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Опубликовано: 07.08.2023 12:37 , Обновлено: 07.08.2023

Сможете ли вы найти элемент, спрятанный автором на этой иллюстрации? Это непростая задача, требующая определенной концентрации внимания. Не всем удается найти ответ, даже если они проводят за этой головоломкой много времени.

На этом рисунке много черепах, но автор не забыл спрятать на нем и одинокую змею. Говорят, найти ее смогут только самые внимательные. Попробуете?

Черепахи смотрят в разные стороны, и некоторые из них очень своеобразны: одна носит шляпу, другая улыбается… Все черепахи зеленые, с панцирями разных оттенков коричневого, поэтому одна зеленая змея прекрасно сочетается с окружающими рептилиями, что усложняет задачу.

Если вы очень долго всматривались в картинку, но так и не нашли змею, мы подскажем. На самом деле, она выглядит точь-в-точь как черепаха, только у нее нет панциря, как у остальных.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok пользователям предложили проверить свое зрение и внимательность, посмотрев на картинку с несколькими десятками синих грузовиков. На первый взгляд они совершенно одинаковые, однако ваша задача — найти тот, который отличается от других лишь одной маленькой деталью. При этом сделать это нужно максимально быстро.

«Лишь 1 человек из 20 может сделать это» — Найдите на картинке необычный грузовик за 40 секунд