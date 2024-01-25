Получится только у небольшого процента людей. Найдите зеленую точку за 7 секунд

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Опубликовано: 25.01.2024 13:55 , Обновлено: 25.01.2024

Решение головоломок и различных головоломок весьма положительно влияет на мозг, улучшает умственные способности и обостряет внимание. Посмотрите на картинку ниже и найдите зеленую точку.

[info_b]Если вы будете выполнять такие задачи регулярно, через некоторое время вы начнете видеть вокруг себя детали, которые раньше не замечали.[/info_b]

На изображении мы видим множество больших разноцветных кругов, на которых расположено множество черных точек. На первый взгляд кажется, что все точки на изображении черные. Однако, это не так. Где-то между ними расположена точка зеленого цвета.

Найти ее будет непросто, поскольку цвета и формы изображения отвлекают внимание.

Эта иллюстрация позволит вам проверить свою внимательность и скорость реакции. На выполнение задания у вас есть всего 7 секунд. Не каждому удастся разгадать загадку за столь короткое время. Где же находится зеленая точка?

Если вы не смогли найти ее в течение 7 секунд, не расстраивайтесь. Просто дайте себе больше времени на выполнение задачи.

Правильный ответ

Сначала — подсказка. Зеленая точка находится ближе к левому верхнему углу.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с ответом, нажмите здесь”]

Мы обвели нужный объект красным кружком.

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