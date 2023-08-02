Получится только у гениев? Попробуйте решить простую задачку, которая сломала мозг тысяче людей

Опубликовано: 02.08.2023 13:44 , Обновлено: 30.11.2023

В соцсетях опубликовали математическое уравнение, которое только кажется простым. Из-за него переругались уже тысячи пользователей, ведь они получили совсем разные ответы. А вы сможете решить задачу?

Уравнение появилось на странице Math Challenge в Facebook и вызвало много проблем.

На картинке — провокационный вопрос: «Только для гениев?” и, собственно, сама задача.

Пользователи под постом оставили почти 3 млн комментариев. И хотя правильных ответов было много, решить уравнение не смогли тысячи людей.

А вы попробуйте справится. Сколько будет 3 - 3 х 6 + 2 = ?

Правильный ответ будет ниже.

Как правильно решить уравнение?

Отметим, что это задача не только для гениев. С ней легко справятся те, кто помнит математику со школы (или учит ее в школе сейчас). Однако многим придется напрячься.

В комментариях некоторые люди пошли по порядку: сначала отняли 3 от 3, затем умножили 0 на 6 и добавили 2. Поэтому получилось 2. Но это неправильный подход.

Ведь, по математическим правилам, умножение (как и деление) имеет приоритет над сложением и вычитанием.

То есть сначала нужно умножить 3 на 6. Получится 18. А что делать дальше — отнимать или плюсовать? Тут у комментаторов возник следующий спор. У кого-то получилось -13 (у тех, кто сначала отнял), у кого-то — -17 (у тех, кто сначала сложил).

Здесь нужно помнить о том, что сложение и вычитание имеет равный приоритет. Но это не значит, что нет разницы, какое действие делать сначала.

Правильно будет пойти слева направо. То есть сначала отнять, потом добавить.

Таким образом, задача решается так:

3 х 6=18;

3-18=-15;

-15+2=-13.

[info_b]Правильный ответ -13.[/info_b]

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