"Поймал "крокодила" — На Гродненщине рыбак выловил щуку весом более 12 кг

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Опубликовано: 19.04.2024 10:41 , Обновлено: 19.04.2024

Рыбак из Ошмян поймал первую огромную щуку в этом сезоне. Вес его трофея составил более 12 килограмм. Фотографии улова показал портал о рыбалке Fishing.by.

По словам рыбака, точный вес рыбы составил 12,3 кг. Свой трофей мужчина поймал спустя несколько дней после отмены нерестового запрета на лов щуки. Место поимки щуки размером с “крокодила” мужчина не выдал, опасаясь наплыва приезжих рыбаков.

По рыбацким меркам такой улов на спиннинг считается достойной добычей.

Фото: Fishing.by

Достаточно крупную щуку в новом сезоне поймал и рыбак из Могилёвской области Роман Кухаренко.

Свой трофей мужчина поймал на колебалку в Малой реке. Щуку длиной в 90 см и весом более 6 кг. рыбак отпустил обратно в реку после фотосессии.

К слову, в Беларуси случаи поимки щук весом более 10 кило не так уж и редки. Однако рекорд остаётся за жителем Гомельской области Сергеем Лисовым, который в 2023 году в Соже словил щуку весом 19,46 кг.

Ранее Telegram.news писал о том, что Госинспекция охраны животного и растительного мира сообщила о введении очередного сезонного запрета для рыболовов. Действовать полный запрет на лов одного вида рыбы будет в течение полутора месяцев, причём немалый штраф можно получить за каждую пойманную рыбку, а если улов окажется более существенным, рыбаку может грозить и уголовная ответственность.

До 720 рублей штрафа за штуку. В Беларуси на полтора месяца ввели полный запрет на лов этого вида рыбы