«Пойду водку слушать» — Инженеры придумали звук, от которого пьянеют. А за руль потом можно?

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Опубликовано: 11.07.2023 07:15 , Обновлено: 10.07.2023

Инженеры из Казахстана придумали звук, от которого, как утверждают, можно опьянеть. Разработку презентовали на промышленной выставке 10 июля 2023 года. Пользователи Сети оценили изобретение, представив, как в будущем люди будут не пить, а слушать водку или виски. Правда, «цифровой алкоголь» — недешевое удовольствие.

Как рассказали разработчики, чтобы почувствовать «расслабление и покачивание», как после катания на лодке или употребления одного шота алкоголя, нужно надеть специальные нейронаушники и послушать звук от 6 секунд до трех минут. По их словам, сигнал «воздействует на блуждающий нерв» и вестибулярный аппарат человека.

Люди, которые протестировали изобретение, рассказали, что у них начала немного кружится голова.

Специалисты предложили слушать этот звук не только на вечеринках, но и учителям в школе, гослужащим, работникам больниц и поликлиник.

«Представьте — учитель в школе, который целый день с детьми взаимодействовал, у него уже такой накал, предел, он зашёл в комнату разгрузок, он не пьёт, не курит, просто ложится, закрывает глаза, и через три минуты он совершенно здоровый, счастливый человек», — объяснили эксперты.

А вот про то, можно ли садится за руль после прослушивания “цифрового алкоголя”, разработчики не уточнили.

Они планируют продавать разработку за 2 тысячи долларов.

«Маркетинговая игра слов»

Тем временем российский нейрофизиолог Игорь Корюкалов считает, что представленный казахстанцами «цифровой алкоголь» — это всего лишь «маркетинговая игра слов». Он отметил, что воздействовать на психику человека с помощью звуков «вполне реально», но «лишь в узком спектре»:

«Либо немножко его расслабить, увести в сторону сна; нарушить концентрацию внимания; или вывести на агрессию».

«Что делаешь? Водку слушаю»

В свою очередь в Сети отреагировали на новость о «цифровом алкоголе» шутками:

«Кто-то: что ты делаешь? — Да вот, водку слушаю»;

«Я милиционерам также говорил»;

«Мам, пацаны пили, а я просто музыку слушал рядом»;

«Мам, я не пил, а слушал»;

«Пойду водку слушать»;

«Где скачать?»;

«Я теперь ГАИшникам говорю, что музыку слушал»;

«А есть такое: послушал — и будто шашлык поел?»;

«Представляю, раздаешь друзьям наушники и говоришь: «Сегодня виски, пацаны».

Люди с этим цветом глаз наиболее склонны к алкоголизму. Проверьте, не вы ли в зоне риска

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Люди с этим цветом глаз наиболее склонны к алкоголизму. Проверьте, не вы ли в зоне риска