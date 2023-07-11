«Пойду водку слушать» — Инженеры придумали звук, от которого пьянеют. А за руль потом можно?
Инженеры из Казахстана придумали звук, от которого, как утверждают, можно опьянеть. Разработку презентовали на промышленной выставке 10 июля 2023 года. Пользователи Сети оценили изобретение, представив, как в будущем люди будут не пить, а слушать водку или виски. Правда, «цифровой алкоголь» — недешевое удовольствие.
Как рассказали разработчики, чтобы почувствовать «расслабление и покачивание», как после катания на лодке или употребления одного шота алкоголя, нужно надеть специальные нейронаушники и послушать звук от 6 секунд до трех минут. По их словам, сигнал «воздействует на блуждающий нерв» и вестибулярный аппарат человека.
Люди, которые протестировали изобретение, рассказали, что у них начала немного кружится голова.
Специалисты предложили слушать этот звук не только на вечеринках, но и учителям в школе, гослужащим, работникам больниц и поликлиник.
«Представьте — учитель в школе, который целый день с детьми взаимодействовал, у него уже такой накал, предел, он зашёл в комнату разгрузок, он не пьёт, не курит, просто ложится, закрывает глаза, и через три минуты он совершенно здоровый, счастливый человек», — объяснили эксперты.
А вот про то, можно ли садится за руль после прослушивания “цифрового алкоголя”, разработчики не уточнили.
Они планируют продавать разработку за 2 тысячи долларов.
«Маркетинговая игра слов»
Тем временем российский нейрофизиолог Игорь Корюкалов считает, что представленный казахстанцами «цифровой алкоголь» — это всего лишь «маркетинговая игра слов». Он отметил, что воздействовать на психику человека с помощью звуков «вполне реально», но «лишь в узком спектре»:
«Либо немножко его расслабить, увести в сторону сна; нарушить концентрацию внимания; или вывести на агрессию».
«Что делаешь? Водку слушаю»
В свою очередь в Сети отреагировали на новость о «цифровом алкоголе» шутками:
- «Кто-то: что ты делаешь? — Да вот, водку слушаю»;
- «Я милиционерам также говорил»;
- «Мам, пацаны пили, а я просто музыку слушал рядом»;
- «Мам, я не пил, а слушал»;
- «Пойду водку слушать»;
- «Где скачать?»;
- «Я теперь ГАИшникам говорю, что музыку слушал»;
- «А есть такое: послушал — и будто шашлык поел?»;
- «Представляю, раздаешь друзьям наушники и говоришь: «Сегодня виски, пацаны».
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