"Подраться с бывшим" – 200 BYN" - Белорус опубликовал "прайс-лист" услуг на 14 февраля. В TikTok предложили "равноценный обмен"

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Опубликовано: 04.02.2025 12:35 , Обновлено: 04.02.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил "прайс-лист" своих услуг на 14 февраля, когда отмечают День святого Валентина. Например, парень пообещал подраться с бывшим заказчицы за 200 рублей.

“14 февраля близко, а ты до сих пора одна?” - [link href=“https://www.tiktok.com/@lilmozal/photo/7466452585885617414?_d=secCgYIASAHKAESPgo82CcbEq%2FdsS4kxY1UYGzOXhbddYBN%2FbEZVFssl8KwnVBX7lQDgzRe4ZuPNL2w9be2%2BPETBdKBFj8A22NKGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=7d641f093ab88a21611d20e2a4a2ec2c483c768ae82bb5ae44a8c9dddf57fedc&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=2&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7466452585885617414&share_link_id=5469723b-3280-4bcb-81ef-30d93b070090&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1738487012&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=1&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] завлек [/link] автор видео. Он опубликовал свое фото, чтобы дамы оценили внешность потенциального спутника на праздник.

А вот что пообещал парень за вознаграждение:

засветиться в сторис - 5 BYN,

фото, на котором пара будет держаться за руки - 10 BYN,

сходить в кино - 20 BYN,

подарить цветы - 100 BYN (но если букет предоставит заказчица, то 50 BYN),

свидание в ресторане - 80 BYN,

“подраться за тебя” - 100 BYN (а если с бывшим, то уже 200 BYN).

В каком городе живет парень, он не уточнил. Также не сказал, на какой основе он предлагает свои услуги: как индивидуальный предприниматель, самозанятый или пр. В курсе ли налоговая, тоже не понятно.

“Куда написать???” - заинтересовалась одна комментаторша.

“А услуга “жениться назло маме, которая говорит, что меня такую никто терпеть не будет”, есть?” - спросила другая.

Кто-то отметил, что “будет немного странно, если у 10% девушек будет один и тот же человек в сторис”. “Ничего страшного”, - ответил на это автор видео.

“А если я для тебя это сделаю, ты делаешь мне визу в США. Равноценный обмен. Время, деньги в обе стороны”, - предложила еще одна пользовательница TikTok.

Кто-то поинтересовался услугой ужина в ресторане: “80 рублей в ресторане - с оплатой счета или уже включено?”

“Если подругу приведу, скидка будет?” - спросила комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси рассказали, как не «накосячить с подарком» перед 14 и 23 февраля. Чтобы праздничный шоппинг не обернулся разочарованием, правоохранители настоятельно рекомендовали соблюдать простые правила безопасности.

Готовитесь к 14 и 23 Февраля? В МВД Беларуси рассказали, как не «накосячить с подарком»