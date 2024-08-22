"Подозрение, что черри" — Белорусы похвалились в TikTok выращенными в 2024 году арбузами

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Опубликовано: 22.08.2024 14:57 , Обновлено: 22.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, на котором показала, какой арбуз смогли вырастить в 2024 году. Автор ролика одновременно посмеялась и похвалила плод. В комментариях пользователи тоже оценили арбуз и начали делится своими успехами в выращивании этих бахчевых.

“Когда переполняет гордость, что вырастила белорусский арбуз! Размер впечатляет!!!????” — посмеялась женщина.

Она отметила, что “на большую семью чуть поделили!”, однако похвалила, что плод оказался очень вкусным и сладким. По ее словам, купила она в этом году “два кустика рассады на рынке”. Однако “один пропал, а этот вот таким вырос”.

Некоторые пользователи в комментариях подхватили смех. “Это просто арбуз порционный”, — в шутку предположил один.

“Арбуз “Черри”? У меня такие же!?” — написал другой. На что автор ответила: “Сорт не знаю, но подозрение, что черри?”.

“Ещё от сорта зависит. У меня в прошлом году дыни были с тенисный мяч?”, — рассказал третий.

Некоторые пошутили: “Прощай бедная жизнь!!!???, “Это вам не картошка”, “Зато без нитратов!”

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Какие арбузы выросли у других в 2024 году?

Многие пользователи TikTok рассказали, какие бахчевые выросли у них. По словам одного из жителей Минской области, самый большой получился весом в 8 кг. И привел для сравнения, что в 2022 году были по 9-10 кг и даже по 13 кг.

Другой житель Минщины похвалился, что у него “рекорд в этом году — 22кг”. А в Горках Могилевской области вырос гигант весом в 13, 400 кг, “остальные еще растут ?”. В Гомельской области отметили, что “самый большой 11 кг был”.

“У меня в этом году прям бахча. Сегодня на 8 кг разрезали! Меньше 3 кг нет и сладкие. А в прошлом были с кулак. Уход один и тот же”, — поделился еще один человек.

А кто-то пожаловался, что в этом году “габариты чутъ больше”, но “вот внутри белые и ботва высохла”.

Также люди советовали покупать “нормальные” семена, чтобы арбузы были по 8 и 10 кг.

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