"Подарите мне такого дедушку!" — В Беларуси появился "самый пожилой тиктокер". О чем ведет блог?

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Опубликовано: 30.05.2024 14:31 , Обновлено: 30.05.2024

На просторах TikTok появилась страничка дедушки, которого назвали "самым пожилым белорусским тиктокером". 93-летнего мужчину зовут Геннадий и он попросил пользователей подписываться, чтобы "дружить и общаться".

“Я дед Гена. Простой белорусский дед. Мне 93 года. Я прожил долгую жизнь. Подписывайтесь на меня, будем с вами общаться и дружить”, - рассказал дедушка в первом видеоролике на своей страничке в TikTok. Он добавил, что любит шутки и юмор и готов рассказывать интересные истории и делиться секретами долголетия.

На страничке белорусского дедушки появилось уже 6 видеороликов, которые ему, вероятно, помогает снимать его внучка. В них Геннадий готовит холодник, пробует клубнику и проверяет память. В одном из видеороликов дедушка рассказал, что раньше работал водителем и жил в Новогрудском районе, но после смерти супруги несколько лет назад переехал в столицу к детям. Дедушка сказал, что очень рад комментариям и приветам от своих подписчиков и всё читает.

Пользователи соцсети очень тепло откликаются на контент “самого пожилого” белорусского тиктокера. Некоторые комментаторы вспомнили, что уже встречали Геннадия на просторах соцсети в бытность, когда его супруга ещё была жива, но этот аккаунт почему-то заблокировали.

“Милота! Дай боженька крепкого здоровья этому дедушке!”, - написал один из комментаторов под видео.

“Какое счастье, когда в доме есть такой красавчик-дедуля с положительной энергией”, - добавил ещё один пользователь.

“Подарите мне такого дедушку! Очень нужен для замечательной жизни! Все продала бы, если можно было вернуть деда!”, - ещё один комментарий под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что известный русскоговорящий британский блогер Уилл Эггертон приехал в Минск и поделился в TikTok видеороликом, в котором попробовал популярные белорусские блюда и угощения. На столе англичанина оказались драники, мачанка, холодник, глубокская сгущёнка и “белорусская версия” чипсов Lay’s. Ролик британца повеселил многих белорусов и собрал более 100 тысяч просмотров.

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