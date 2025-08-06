Под Витебском строители нашли огромный бивень мамонта

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Опубликовано: 06.08.2025 18:17 , Обновлено: 06.08.2025

Недалеко от Витебска строители, во время проведения дорожных работ, обнаружили хорошо сохранившийся целый бивень мамонта. Об этом 6 августа сообщил Институт истории НАН Беларуси.

Артефакт осторожно извлекли из земли, он остался целым. Теперь он пополнит экспозицию нового Национального исторического музея Беларуси.

“Выражаем искреннюю благодарность всем, кто способствовал сохранению этого ценного артефакта!”, —написали в телеграм-канале института.

Также там опубликовали фото находки.

Ранее Teltgraf.news писал, что американская компания Colossal Biosciences, занимающаяся биотехнологиями и генной инженерией, заявила о “возрождении шерстистых мамонтов” в ближайшие годы. Для реализации проекта учёные привлекли более $400 млн. Telegraf.news узнал, как это станет возможным.

Учёные заявили о «близости возрождения мамонтов». Когда?