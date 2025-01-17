Учёные заявили о "близости возрождения мамонтов". Когда?

Опубликовано: 17.01.2025 16:09 , Обновлено: 17.01.2025

Американская компания Colossal Biosciences, занимающаяся биотехнологиями и генной инженерией, заявила о "возрождении шерстистых мамонтов" в ближайшие годы. Для реализации проекта учёные привлекли более $400 млн. Telegraf.news узнал, как это станет возможным.

Американские учёные пообещали воскресить шерстистых мамонтов, которые вымерли около 4000 лет назад, к концу 2028 года. Компания Colossal Biosciences объявила, что с 2021 года смогла собрать $435 млн для реализации задумки.

«Наши недавние успехи в создании технологий, необходимых для нашего комплексного инструментария по воскрешению видов, были с энтузиазмом встречены сообществом инвесторов. Это финансирование позволит нам расширить команду, поддержать разработку новых технологий, расширить список воскрешаемых видов и продолжить реализацию нашей миссии по оставлению вымирания в прошлом», - заявил генеральный директор и основатель Colossal Biosciences Бен Ламм изданию Daily Mail.

По словам представителей компании, их учёным удалось расшифровать геном мамонта и найти способ получения стволовых клеток слона, способных дать начало нескольким различным типам клеток. Это основные шаги на пути к воскрешению мамонта.

По данным компании, осталось только провести процесс редактирования генов, чтобы добавить целевые гены мамонта в ДНК слона. Для этого учёные рассматривают азиатских слонов.

Они более тесно связаны с шерстистыми мамонтами, чем африканские слоны, и разделяют 95 процентов своего генетического кода с вымершими гигантами.

Изучая различия между геномом азиатского слона и геномом шерстистого мамонта, ученые Colossal выявили «целевые гены», которые по сути определяют, станет ли организм слоном или мамонтом.

Последние достижения в области технологий редактирования генов, теперь позволяют брать целевые гены и вставлять их непосредственно в ДНК современных слонов.

Полученную гибридную ДНК слона и мамонта затем можно использовать для создания «плюрипотентных стволовых клеток» — типа клеток, которые потенциально могут стать любым видом ткани.

В теории это должно позволить открыть дорогу для создания сперматозоидов, яйцеклеток или даже жизнеспособных эмбрионов, содержащих генетическую программу, необходимую для превращения в мамонта.

Полученные биоинженерные эмбрионы учёные планируют имплантировать самкам азиатских слонов, которые будут вынашивать их до положенного срока и рожать детёнышей.

Затем они планируют имплантировать эти биоинженерные эмбрионы самкам азиатских слонов, которые будут вынашивать их до положенного срока и в конечном итоге рожать детенышей шерстистых мамонтов.

Компания также работает над идеей возрождения других вымерших видов, среди которых птица додо, тасманийский тигр и пиренейский козерог. Генеральный директор не исключил, что эти виды могут быть возрождены даже до мамонтов, так как они размножаются быстрее.

Реинтродуцировать будущих мамонтов компания планирует где-нибудь в северных штатах США либо в Канаде. Предварительные переговоры с администрациями, по словам Бена Лэмма “уже ведутся”.

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«Я думаю, что мы можем рассмотреть косвенные примеры нашего восстановления дикой природы и посмотреть, как они работают», — сказал гендиректор, сославшись на пример реинтродукции бизонов в Йеллоустонском национальном парке и Великобритании.

Согласно исследованиям, реинтродукция местной мегафауны приводит к устойчивому улучшению биоразнообразия. По мнению руководителя компании возвращение шерстистых мамонтов, вероятно, будет иметь аналогичный положительный эффект.

«Мы уверены, что в целом более разнообразная экосистема — это лучшая экосистема», — сказал он.

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