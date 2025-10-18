Под Новогрудком дорогу «отремонтировали» с помощью картошки - «По-шляхетски»

🎥 Видео

Опубликовано: 18.10.2025 11:05 , Обновлено: 18.10.2025

Мужчина опубликовал видео, снятое на просёлочной дороге под Новогрудком. В своём ролике автор поделился необычной проблемой — как ему проехать яму. Однако его волновала не глубина выбоины, а её содержимое.

На кадрах видно, что на дороге, прямо в луже, были рассыпаны несколько мешков картошки. Мужчина, снявший видео, задаётся вопросами, как так вышло и что же теперь делать: можно ли проехать по рассыпанному картофелю.

«У нас даже ямы на дорогах картошкой засыпают», — написала одна из зрительниц. На что автор ролика парировал: «По-шляхетски».

Ещё один комментатор посоветовал: «Только не собирать» рассыпанную картошку, так как за это могут наказать за хищение.

Другая пользовательница поделилась беспокойством: «Хоть бы дикие кабаны пронюхали, а то совсем пропадёт».

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok появилось видео, вызвавшее бурную дискуссию среди автомобилистов. На кадрах была запечатлена реальная и потенциально опасная ситуация, с которой нередко приходится сталкиваться белорусским водителям и которая, как показывает недавний опыт, порой приводит к трагическим последствиям.

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