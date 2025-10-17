Белорусы предложили наказывать водителей «тракторов-убийц» за одну незаметную деталь

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2025 14:56 , Обновлено: 17.10.2025

В TikTok появилось видео, вызвавшее бурную дискуссию среди автомобилистов. На кадрах оказалась реальная и потенциально опасная ситуация, с которой нередко приходится сталкиваться белорусским водителям и, как показывает недавний опыт, порой приводит к трагическим последствиям.

Автор снял на видео, как непросто водителю бывает ночью заметить сельхозтехнику, если на ней не работают должным образом световые приборы. Автор двигался по трассе вслед за трактором с прицепом, на котором не работали задние фонари. Проблесковый жёлтый маячок, призванный привлекать внимание других участников дорожного движения, горел, но для идущей сзади машины оказался практически незаметным - поскольку он был установлен на кабине, из-за прицепа его было попросту не видно.

В результате нормально рассмотреть идущую впереди технику, как наглядно продемонстрировал автор ролика, можно было только при включённом дальнем свете. Его многие водители не включают, чтобы не слепить водителей идущей по встречной полосе транспортных средств. А если учесть, что скорость сельхозтехники, как правило, ниже максимально допустимой на трассах, с которой могут ехать легковушки, при однополосном движении, как в данном примере, это может привести к тому, что водитель следующей за трактором машины может не успеть вовремя сбросить скорость и влететь в никак не обозначенный прицеп.

“Два раза я чуть не разложился точно такая ситуация… Что толку с мигалки той, если её не видно”, - поделился похожим опытом один из водителей в комментариях.

Многие зрители также усмотрели сходство видео с обстоятельствами недавней аварии с маршруткой на трассе Бобруйск-Мозырь под Светлогорском, в результате которой погибли 6 человек.

“Вот вам и следственный эксперимент на предмет аварии маршрутки Минск-Мозырь”, - написал один из зрителей.

Ролик на платформе TikTok вызвал бурную дискуссию - за сутки его посмотрело больше 400 тыс. человек. Многие комментаторы упрекнули водителя трактора в беспечном отношении к техническому состоянию своей техники. Как заметили некоторые зрители, даже при неработающих задних фарах можно было бы обозначить прицеп другими способами - световозвращающими лентами, катафотами, фликерами или хотя бы знаком аварийной остановки. Любой из этих способов повысил бы заметность техники в тёмное время суток и обезопасило бы водителей, идущих на обгон.

Некоторые комментаторы предложили усилить контроль за подобными нарушителями, которых кто-то метко окрестил “призраками на дороге”.

“Вот эти трактора-убийцы, вот пример, когда уже будут наказывать владельцев этой техники?” - задался вопросом один из зрителей.

“Вот кого нужно наказывать, и все их начальство, которое позволяет так ехать”, - присоединился к инициативе другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что следователи уже установили ряд обстоятельств, которые привели к трагической аварии маршрутного такси на трассе Бобруйск-Мозырь под Светлогорском, в результате которой погибли 6 человек. Выяснилось, что на тракторе, в который въехала маршрутка, не работали габаритные огни. Был включён лишь проблесковый жёлтый маяк.

Следственный комитет назвал причины ДТП с маршруткой, где погибли 6 человек