Под Крупками семья устроила гонки с медведем – «Он запомнил вашу машину»

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Опубликовано: 02.10.2025 08:11 , Обновлено: 02.10.2025

В TikTok выложили ролик с настоящими гонками с медведем. У второй стороны, участвовавшей в импровизированном марафоне, было явное преимущество перед диким зверем - авторы ролика ехали на автомобиле. Но это не помешало им пуститься наперегонки с мишкой, который достаточно долгое время не хотело уступать дорогу железному коню.

По словам автора ролика, неожиданная встреча с хозяином леса случилась по дороге, ведущей от деревни Старая Слобода к деревне Свиридовка в Крупском районе Минской области. Медведь оказался прямо посреди грунтовой дороги и не стал ретироваться в лес при виде автомобиля. Он пустился бежать по дороге, а водитель, вместо того, чтобы остановиться, в буквальном смысле последовала по следам дикого зверя.

В результате автомобиль, пассажиры которого начали снимать необычный марафон на камеру, проехал за косолапым несколько сотен метров, при этом фактически наступая на пятки мишке: камни, вылетавшие из-под его лап, долетали до лобового стекла. Видимо, только этот факт заставил водителя чуть притормозить, дав зверю небольшую фору.

На очередном изгибе дороги, когда женщина начала сигналить из авто, медведь всё-таки сменил траекторию и убежал в лес.

Несмотря на то, что сам уникальный контент, судя по количеству лайков, комментариев и более чем полумиллионным просмотрам за сутки, зрителей впечатлил, поведение водителя многие из них раскритиковали. Некоторые расценили его как издевательство над животным.

“Зачем загоняли Мишку? Неужели нельзя остановиться, чтоб он спокойно ушёл в лес?” - спросила одна из зрительниц.

“Вам офигенно, а ему страшно. Зачем так гнать его? А вас бы так, в лесу догонял?” - предложил автору поставить себя на место мохнатого марафонца другой комментатор.

“Он запомнил вашу машину, следующий марафон Ваш”, - с долей сарказма предупредил ещё один.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в белорусской Госавтоинспекции советовали водителям не сигналить диким животным, если те внезапно выбежали на дорогу: это может привести к непредсказуемой реакции у животного. При появлении животного на дороге даже на большом расстоянии от него инспекторы рекомендовали снизить скорость до минимума и быть готовым к полной остановке, а также к тому, что животное может быть не одно, а в лесу у обочины может скрываться его товарищи.

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