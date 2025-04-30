Под Гомелем белорус перевозил корову в салоне «Жигулей». За что получил «пачку административок»?

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Опубликовано: 30.04.2025 17:59 , Обновлено: 30.04.2025

Сюрреалистичное видео, заснятое на Гомельщине, стало вирусным в белорусском сегменте Сети. На кадрах — старенькие «Жигули» (ВАЗ-2106, «шестёрка»), в задней части салона которых весьма вольготно расположилась... настоящая корова. Точнее, как позже выяснилось, телёнок. Местный «Кузьмич», как окрестили водителя в одном из Telegram-каналов, таким оригинальным способом решил сэкономить на доставке купленного животного. Однако закончилась эта поездка не экономией, а целой «пачкой административок».

Как рассказал близкий к белорусским силовикам канал «Обратная сторона», мужчина купил телёнка и, чтобы довезти его «в соседний городок», посадил животное прямо в салон своей легковушки. Не учёл он при этом, как намекнули авторы канала, несколько «моментов».

За что в итоге пришлось отвечать изобретательному животноводу? По информации «Обратной стороны», в тот же день ему выписали протоколы за:

Нарушение правил перевозки грузов . Живая корова не считается подходящим «грузом» для салона ВАЗ-2106, даже если она ещё телёнок. Правила требуют использовать для перевозки животных специализированный транспорт или специально оборудованный кузов/прицеп.

. Живая корова не считается подходящим «грузом» для салона ВАЗ-2106, даже если она ещё телёнок. Правила требуют использовать для перевозки животных специализированный транспорт или специально оборудованный кузов/прицеп. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке . В первоисточнике видео можно заметить на «шестёрке» транзитные номера.

. В первоисточнике видео можно заметить на «шестёрке» транзитные номера. Эксплуатацию автомобиля без пройденного техосмотра .

Какую именно сумму штрафов получил любитель коров в «Жигулях», ведущие канала не уточнили, но, учитывая три статьи КоАП, «пачка» могла получиться вполне ощутимой.

Кстати, не так давно журналисты Telegraf.news рассказывали, как глава МВД поручил подчинённым закупить «отдельные породы» крупного рогатого скота. Зачем?

Глава МВД Беларуси поручил закупить крупный рогатый скот