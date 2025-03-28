Глава МВД Беларуси поручил закупить крупный рогатый скот

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Опубликовано: 28.03.2025 18:46 , Обновлено: 28.03.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочей поездки по Гомельской области дал ряд поручений, одно из которых касалось закупки «отдельных пород» крупного рогатого скота для подведомственного сельхозпредприятия. Это произошло после участия главы МВД в республиканской акции по высадке деревьев.

Как сообщила пресс-служба МВД, в пятницу министр и другие руководители силового ведомства, а также курсанты и воспитанники лицеев и клубов, приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё!» в Светлогорском районе, где высадили 30 тысяч саженцев.

Сразу после этого мероприятия Иван Кубраков посетил подведомственное МВД сельхозпредприятие «Хутор-Агро». Там он ознакомился с ходом строительства новой молочно-товарной фермы, поинтересовался, как утверждает пресс-служба, «проблемными аспектами» и дал «ряд конкретных поручений». Среди них, наряду с задачами, связанными со строительством, оказалось и указание закупить «отдельные породы крупного рогатого скота».

Фото: t.me/pressmvd

Пресс-служба МВД также рассказала, что «Хутор-Агро» «уже не первый год входит в число наиболее успешных и передовых сельхозпредприятий района» именно «при помощи и поддержке правоохранителей». Хозяйство располагает фермами, комплексами, цехом полуфабрикатов, линией комбикормов, зерносушилкой, пасекой и племенным стадом овец. Какую именно породу КРС теперь предстоит закупить агропредприятию, в сообщении не уточняется.

Рабочий день министра, как добавили в пресс-службе, должен завершиться уже в Могилёвской области посещением Климовичского РОВД для обсуждения вопросов строительства и модернизации зданий райотдела.

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