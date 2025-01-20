Почему ваш кот постоянно голодный? Зоопсихолог назвала 5 тревожных причин

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Опубликовано: 20.01.2025 15:22 , Обновлено: 20.01.2025

Ломаете голову над тем, почему ваша кошка или кот постоянно просит есть и никак не может насытиться? Это не обязательно расстройство пищевого поведения. Данные признаки могут быть тревожными звоночками куда более серьезных проблем со здоровьем и даже депрессии у животного. Журналисты Telegraf.news узнали о 5 причинах кошачьего обжорства.

В чем кроется корень подобной проблемы? Об этом рассказала специалист по кошкам Николетта Пархимович.

[info_b]Николетта Пархимович - любитель и няня для кошек, бихевиорист (человек, который изучает поведение животных). Пишет о кошках много лет. Шутит, что в прошлой жизни была котом.[/info_b]

Вот 5 причин, по мнению Николетты Пархимович, почему питомец постоянно просит есть.

Глистная инвазия

Черви могут вызывать постоянный голод, поскольку они переваривают пищу быстрее, чем организм кошки. Парадоксально, но зараженное животное выглядит упитанным, а иногда даже слишком пушистым, поскольку из-за паразитов у него раздувается живот.

Глисты представляют серьезную угрозу не только для кошек, но и для людей. Если вы что-то подозреваете, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Вероятно, придется отнести образец фекалий питомца в клинику для исследования.

Гипертиреоз или диабет

Такие заболевания вызывают значительное повышение аппетита. В случае гипертиреоза это происходит потому, что голодная кошка сжигает слишком много калорий, а с диабетом котенок не способен преобразовывать пищу в энергию. Вы точно заметите тревожные симптомы: животное ослабнет и больше не будет пить воду.

Скука и одиночество

Как и люди, скучающие и одинокие кошки заедают свои эмоции. Это очень серьезный вопрос, который нельзя недооценивать. Многое зависит от хозяина. Обеспечьте кошку достаточным количеством активностей, чтобы она не скучала, пока вас нет. Оставьте картонные коробки, например. А прежде чем куда-то уйти, вдоволь поиграйте со своим любимцем. Не оставляйте полные миски, чтобы кошке не было чем перекусить.

Лучшим решением будет спрятать все лакомства. Позвольте вашей кошке искать их, теряя при этом калории и активируя свой разум. Вы также можете приобрести автоматические кормушки, которые обеспечивают доступ к определенному количеству еды в нужное время.

Депрессия

Переедание нередко становится успокаивающим действием для кошек, страдающих таким недугом. Может быть, животное ест, потому что слишком одиноко? Выведите его из пагубного состояния. Как это сделать? Проводите с питомцем больше времени, проявляйте к нему интерес, реагируйте на знаки любви и внимания;

Неподходящая еда

Если вы кормите кошку плохой пищей, не удивляйтесь, что она всегда голодна. Еда в пакетиках из супермаркета содержит минимальный уровень питательных веществ. Чтобы хоть как-то удовлетворить свои потребности, четвероногому захочется съесть гораздо больше такого лакомства, чем полноценного корма. Это как с человеческим фаст-фудом. Когда мы его пробуем, уже через час снова чувствуем голод.

Помните, что у кошек очень маленький желудок. Конечно, крупному мейн-куну еды понадобится гораздо больше, чем маленькому сингапурцу. Однако в любом случае чрезмерный аппетит – это сигнал для хозяев внимательнее присмотреться к здоровью питомца и его питанию. Держите в голове важный постулат: кошка, которая всегда голодна, может быть больной.

Недавно журналисты Telegraf.news разбирались, на что нужно обращать внимание, глядя на упаковки кошачьего лакомства. И как правильно определять порцию в зависимости от возраста и размера животного.

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