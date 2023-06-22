Почему в морозильнике нет света, как в холодильнике? На это есть 4 причины

Опубликовано: 22.06.2023 12:45 , Обновлено: 22.06.2023

В детстве многие задавались вопросом, как работает свет в холодильнике. Некоторые даже пытались закрыть дверцу так, чтобы увидеть, когда погаснет лампочка. Но мало кто задумывался, почему света нет в морозильной камере? Этому есть простое и логичное объяснение.

Вы могли догадаться, что холод, образующийся в морозильной камере, может просто повредить лампочки . Конечно, сейчас существуют лампы, которые могут выдерживать температуру около -25 градусов. Тем не менее, они слишком дорогие для установки в морозильниках.

Еще одна причина — система освещения в морозильной камере занимала бы много места , что уменьшило бы вместимость самого прибора. Кроме того, лед, оседающий на стенках, будет гасить свет лампочки.

Что делать, если свет в холодильнике не горит?

Если свет в вашем холодильнике внезапно погас, велика вероятность, что перегорела лампочка. Поэтому в первую очередь постарайтесь заменить старую лампочку на новую, обычно это можно сделать самостоятельно. Важно не касаться пальцами ее абажура, поэтому всегда выкручивайте лампочку через тряпочку.

Если у вас старый холодильник, заменить лампочку будет сложнее, так как она связана с термостатом.

Второй причиной отсутствия света может быть неисправный патрон лампочки, который не проводит электричество.

Последняя причина — неисправная проводка модуля управления прибором, в этом случае необходимо срочно вызвать сервисную службу по ремонту бытовой техники.

5 продуктов, которые нельзя класть в морозильник. Они станут невкусными или испортятся

Заморозка продуктов – это гарантированный способ сохранить их на долгое время. Но, оказывается, далеко не все можно положить в морозильную камеру. Некоторые продукты просто потеряют вкус, а некоторые могут даже испортится.

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