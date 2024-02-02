Почему у многих винных бутылок вогнутое дно? Оказывается, оно не указывает на качество напитка

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Опубликовано: 02.02.2024 10:17 , Обновлено: 02.02.2024

Любители вина наверняка замечали, что дно многих бутылок не плоское, а имеет меньшую или большую выемку. Некоторые люди думают, что именно по нему можно распознать качественный напиток. Однако это не так. О чем же тогда говорит вогнутое дно винной бутылки?

Для начала стоит отметить, что у этой выемки в винной бутылке есть свое название - пунт или понтиль.

Существует множество удивительных теорий, связанных с этой характерной формой. Однако, не все из них правдивы.

Дело в том, что раньше бутылки изготавливались вручную стеклодувами. Как несложно догадаться, они не могли держать горячие емкости, так как могли обжечься об них. Поэтому они держали их с помощью длинного стержня. Отсюда и появилось углубление. Кроме того, так было легче держать готовую бутылку.

В наши дни большинство винных бутылок изготавливают на станках, и проблем с ровным дном не возникает. Однако, как видите, во многих случаях традиция сохранилась, и сегодня очень часто можно встретить вино в бутылке с характерным углублением.

Сейчас вогнутое дно также не бесполезно и имеет свое предназначение. Такая форма делает бутылку более устойчивой к высокому давлению и более прочной.

Кроме того, по одной из версий, углубление на дне помогает лучше справляться с осадком. Он скапливается в тесных уголках и не дает ему смешиваться с вином.

А еще, по всей видимости, такая конструкция бутылки позволяет напитку быстрее охлаждаться. Просто площадь поверхности, соприкасающейся с жидкостью, больше.

Кстати, благодаря углублению ее удобнее держать, когда наливаешь напиток. Большой палец нужно вставить в него, а остальными пальцами обхватить основание бутылки. Также бутылку с вогнутым дном также легче мыть, чем бутылку с плоским.

Так что, как видите, производство бутылок такой формы в наши дни не так уж и бессмысленно. Но есть и недостатки. Например, то, что для создания полости приходится использовать больше материала, поэтому она несколько дороже.

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