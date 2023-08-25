Почему у многих рубашек сзади есть петля? Вот как связана с любовными делами (и не только)

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Опубликовано: 25.08.2023 10:45 , Обновлено: 25.08.2023

Петля на на задней стороне рубашки сегодня кажется чисто декоративным элементом и отличительным признаком, выделяющим некоторые марки. Сначала она появлялась только на мужской одежде, но сегодня ее можно увидеть и на женских рубашках. Оказывается, история загадочной петельки уходит корнями в США 1960-х годов.

Первые петли на спинках рубашек появились на мужских моделях GANT в 1960-х годах, предназначенных для студентов престижных университетов “Лиги плюща”, которым важны элегантность и внешний вид. Петельки были пришиты для того, чтобы студенты могли вешать рубашки на крючки в шкафчиках без риска помять их. Крючки были гораздо практичнее вешалок, они занимали меньше места.

Такими петлями пользовались не только элегантные студенты, но и моряки, а также рабочие. Вскоре этот элемент стал появляться и в женских моделях, часто стилизованных под мужские, передает Gazeta.pl.

[info_b]Почему тогда петлю пришивали не с внутренней стороны? Говорят, что тогда она натирала бы шею. [/info_b]

Также есть версия, что через петлю на спинке рубашки пропускали галстук или шейный платок.

Но и это еще не все. Петля была полезной и в любовной жизни. Как выяснилось, студенты Лиги плюща использовали ее, чтобы обозначить свой статус отношений.

Мужчины снимали ее со своих рубашек, чтобы показать, что они заняты, а женщины в ответ надевали свои шарфы, пишет today.com. Почему? Женщины тянули петлю, чтобы продемонстрировать интерес к противоположному полу. Случалось, что от сильного натяжения отрывался кусок ткани, оставляя сзади большую дыру. Отсутствие петли означало, что у мужчины уже была партнерша.

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