Почему у кошек часто один "любимчик" среди людей? Ветеринар назвала 3 фактора, которые расположат к вам питомца

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Опубликовано: 19.11.2024 10:56 , Обновлено: 19.11.2024

Любовь и расположение домашнего питомца к хозяину — лучшая награда для его владельца. Однако, живя в семье из нескольких человек, животное часто отдаёт предпочтение кому-то одному. Ветеринар объяснила, как кошки определяют для себя «любимчиков» и какие факторы на это влияют.

Многие владельцы кошек всячески пытаются добиться любви своих питомцев и уделяют им много внимания и заботы. Однако животное, выбирая своего любимого человека, ориентируется на своё представление о том, какими качествами он должен обладать.

Какие факторы влияют на появление “любимчиков” у кошек?

По словам ветеринара Анастасии Нечипуренко, кошки могут казаться независимыми, но на самом деле они привязываются к тому, кто дарит им чувство безопасности .

«Любимый человек для кошки — это тот, кто регулярно ухаживает за ней, даёт еду, внимание и ласку. Такая связь формируется через регулярное взаимодействие, которое даёт кошке ощущение спокойствия и доверия», — рассказала эксперт в своём блоге в TikTok.

Помимо этого, на выбор кошки оказывает влияние голос человека и его манера общения. Животные лучше реагируют на спокойный и доброжелательный тон, и это то, что помогает им сблизиться с человеком.

Ещё одним важным фактором, определяющим отношение животного к человеку, по словам эксперта, выступает уважение его личных границ.

«Если человек не навязывается, а даёт кошке возможность самостоятельно подходить к нему, она чувствует себя более уверенно. Кошки ценят уважение к их независимости, поэтому чаще выбирают людей, проявляющих мягкость и терпение», - добавила эксперт.

Таким образом, если уделять кошке достаточно внимания, общаться с ней мягко и не навязываться она будет чаще приходить к хозяину, заверила специалист.

В комментариях под видео пользователи поделились своими наблюдениями на тему выбора «любимчиков» их питомцами. По мнению многих комментаторов, определить точно, по каким критериям кошка выбирает своего любимого человека, часто просто невозможно.

“Я кормлю, играю, каждый день делаю массаж, через день вычёсываю (длиношерстая), по ночам встаю, чтобы покормить, разговариваю и никогда не бужу. А любит она моего сына, который ничего не делает для неё”, - написал один из пользователей.

“Современные кошки живут по понятиям. Кто убирает, кормит и т.д. - терпила, которого можно игнорить. Кто играет, гладит и не достает - вот прям любимый чел в доме”, - высказался другой комментатор.

“Всей семьей кормим, убираем, любим, а любит больше всех папу, который за ее выходки чуть ли не полотенцем замахивается”, - написала ещё одна комментаторша.

“Батя не хотел кота в итоге это блохастый сидит только у него хотя звездюлей от него только получает”, - пожаловался кто-то.

“Вторгаюсь в ее личное пространство, часто её мучаю, переворачиваю на спину, очень бешу ее, но она все равно меня любит”, - ещё один комментарий под видео.

“На практике многим вещам просто не найти объяснения. Кошки не проще людей и всех их тайн не разгадать”, - резюмировал кто-то в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пожалуй, кошки — одни из самых загадочных домашних питомцев. Иногда их привычки и поведение могут удивлять хозяев и вызывать недоумение. Однако зачастую у всего есть рациональное объяснение. Так, ветеринар Анастасия Нечипуренко рассказала в TikTok, с чем связана распространённая привычка многих кошек спать у ног своего хозяина.

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