Почему тележка для покупок гремит в магазине? Дело не в поломке

Опубликовано: 11.10.2023 13:28 , Обновлено: 25.04.2025

Каждый, кто хоть раз отправлялся за покупками в супермаркет, наверняка сталкивался с проблемой, когда тележка очень сильно гремит. Многие люди даже думают, что это связано с поломкой или неправильным использованием. Однако, на самом деле, причина может быть в другом. Говорят, что это такой психологический трюк.

Вы замечали, что тележка начинает сильно шуметь только когда вы ускоряетесь? Тогда, стараясь производить меньше шума, вы скорее всего автоматически начинаете идти медленнее.

Кроме того, часто у тележек расшатаны колеса. Это приводит к тому, что приспособление для покупок двигается в нежелательном направлении. Однако, ее меньше заносит, если вы двигаетесь медленно, не так ли?

Есть версия, что это сделано преднамеренно и основано на психологическом искусстве, пишет Genialne. Идея заключается в том, что когда вы идете медленно, то не можете не обращать внимания на продукты и вещи на полках. Поэтому и вероятность купить что-то лишнее выше.

Как следствие, магазины зарабатывают на этом большие деньги.

Однако, есть в тележках функции, которые, наоборот, упрощают покупателям жизнь.

Зачем на тележке для покупок нужна такая петля? Вот как ее использовать

Какие еще психологические трюки используют в магазинах?

Например, если вы возьмете с собой большую тележку, есть вероятность, что вы положите в нее больше товаров, чем изначально предполагалось. Все потому, что благодаря его вместительности у вас всегда будет складываться впечатление, что вы на самом деле купили немного.

Запах свежего хлеба — тоже один из распространенных трюков. Зайдя в некоторые магазины, мы чувствуем приятный и обволакивающий аромат. Он может заставить нас проголодаться и, как следствие, класть в корзину гораздо больше.

Фоновую спокойную музыку также могут включать неслучайно. Согласно социологическим исследованиям, проведенным в 1980-х годах, посетители магазинов проводили больше времени за выбором товаров и отдавали предпочтение более качественным и дорогим моделям под приглушенный музыкальный аккомпанемент. Цифры говорили о том, что продажи таких магазинов в среднем увеличивались на 30%, пишет Inout.by.

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